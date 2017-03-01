Sosyal medyanın gündemi Hande Fırat

Hürriyet'teki görevinden istifasını gazete yönetimine sunduğu ileri sürülen Hande Fırat'a ilişkin sosyal medyada "#HandeFıratYalnızdır" başlığı açıldı.

15 Temmuz ve sonrasında AKP'lilerin en gözde "gazetecisi" haline gelen Hande Fırat, “Karargâh rahatsız” manşeti sonrası AKP'den büyük tepki gördü.

Haberinin hükümete karşı değil muhalefete karşı olduğunu anlatmaya çalışan ama tepkileri dindiremeyen Fırat'ın istifasını Hürriyet yönetimine verdiği ileri sürüldü.

Bu haberin ardından sosyal medyada Hande Fırat'a ilişkin "#HandeFıratYalnızdır" başlığı açıldı.

O başlıkta atılan mesajlardan bazıları şöyle:

zerqddt #HandeFıratYalnızdır #AydınDoğanDahaDaYalnızdır Yeni Türkiye'de sıradan bir olay

@MehmetKuzulugil #HandeFıratYalnızdır tamam da... Artık kime güveneceğini de iyice şaşırmış olan #RTEninÇevresiFazlaKalabalıktır

@_Hayalet___ #HandeFıratYalnızdır çünkü gazetecilik dürüst insanların işidir.

@Artizizm #HandeFıratYalnızdır peki aydın doğan >> #AydınDoganYapayalnızdır

@davud_alkalkan Hande Fırat şu an komutasındaki 28.Mekanize Piyade Tugayıına bağlı 2 zırhlı birlkle beraber TBMMye doğru hareket ediyor #HandeFıratYalnızdır

@Timeout_35 #HandeFıratYalnızdır niye ya facetime dan arıyan olur

@aysegulyild 15 temmuz sonrası vezir ettiniz, şubat sonrası rezil #HandeFıratYalnızdır

@ayvekedi #HandeFıratYalnızdır Çünkü gerçek gazeteciler hapisane ya da mahkeme koridorlarından haber yaparken o, iktidar yalakalığını tercih etmiştir

@nurayisikgunes #HandeFıratYalnızdır Rüzgara göre yön değiştirenlerin, her dönemin insanlarının kaderidir yalnız olmak.