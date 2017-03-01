 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.059
  • Altın 145,354
  • Dolar 3,6351
  • Euro 3,8296
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Sosyal medyanın gündemi Hande Fırat

»
Sosyal medyanın gündemi Hande Fırat
Hürriyet'teki görevinden istifasını gazete yönetimine sunduğu ileri sürülen Hande Fırat'a ilişkin sosyal medyada "#HandeFıratYalnızdır" başlığı açıldı.

15 Temmuz ve sonrasında AKP'lilerin en gözde "gazetecisi" haline gelen Hande Fırat, “Karargâh rahatsız” manşeti sonrası AKP'den büyük tepki gördü.

 

Haberinin hükümete karşı değil muhalefete karşı olduğunu anlatmaya çalışan ama tepkileri dindiremeyen Fırat'ın istifasını Hürriyet yönetimine verdiği ileri sürüldü.

 

Bu haberin ardından sosyal medyada Hande Fırat'a ilişkin "#HandeFıratYalnızdır" başlığı açıldı.

 

O başlıkta atılan mesajlardan bazıları şöyle:

 

zerqddt  #HandeFıratYalnızdır #AydınDoğanDahaDaYalnızdır Yeni Türkiye'de sıradan bir olay

 

@MehmetKuzulugil  #HandeFıratYalnızdır tamam da... Artık kime güveneceğini de iyice şaşırmış olan #RTEninÇevresiFazlaKalabalıktır

 

@_Hayalet___  #HandeFıratYalnızdır çünkü gazetecilik dürüst insanların işidir.

 

@Artizizm  #HandeFıratYalnızdır peki aydın doğan >> #AydınDoganYapayalnızdır

 

@davud_alkalkan  Hande Fırat şu an komutasındaki 28.Mekanize Piyade Tugayıına bağlı 2 zırhlı birlkle beraber TBMMye doğru hareket ediyor #HandeFıratYalnızdır

 

@Timeout_35  #HandeFıratYalnızdır niye ya facetime dan arıyan olur

 

@aysegulyild  15 temmuz sonrası vezir ettiniz, şubat sonrası rezil #HandeFıratYalnızdır

 

 @ayvekedi  #HandeFıratYalnızdır Çünkü gerçek gazeteciler hapisane ya da mahkeme koridorlarından haber yaparken o, iktidar yalakalığını tercih etmiştir

 

@nurayisikgunes #HandeFıratYalnızdır Rüzgara göre yön değiştirenlerin, her dönemin insanlarının kaderidir yalnız olmak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım, Azimov'u kabul etti01 Mart 2017 Çarşamba 12:44
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da liderlere seslendi01 Mart 2017 Çarşamba 11:46
  • Avrupa Konseyi: Türkiye otokrasiye sürükleniyor01 Mart 2017 Çarşamba 11:19
  • Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem01 Mart 2017 Çarşamba 10:47
  • Melih Gökçek'ten 'darbe' iddiası: Size bomba gibi bir haberim var28 Şubat 2017 Salı 16:09
  • Hürriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevinden alındı.28 Şubat 2017 Salı 10:50
  • Bitkisel ürünler satıyordu… Dr. Ömer Coşkun hayatını kaybetti28 Şubat 2017 Salı 09:42
  • MetroPoll'den dev anket...28 Şubat 2017 Salı 09:21
  • Financial Times: 'Erdoğan devrimini tamamlıyor'28 Şubat 2017 Salı 08:52
  • 'Swinger' partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis27 Şubat 2017 Pazartesi 15:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti