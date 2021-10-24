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Sosyal medyanın 'sahte' yüzü: Bot hesaplar

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Sosyal medyanın 'sahte' yüzü: Bot hesaplar
Sosyal medyanın 'sahte' yüzü: Bot hesaplar

Türkiye'de oluşturulan yerel gündemlerin yüzde 47'si sahte. Bu nedenle bir gündem etiketine bakarak etkilenmeden önce bir kere daha düşünmek gerek.

Cep telefonumuzdan, bilgisayarımızdan, tabletimizden hatta akıllı saatimizden her an sosyal medyayı takipteyiz.

Yakın geçmişte hayatımıza dâhil olan sosyal medya kavramı artık vazgeçilmezimiz oldu. Milyarlarca kullanıcıya ulaşan bu platformlar, artık kendi gündemini de oluşturur hale geldi. Peki bu gündemlerin ne kadarı gerçek?

Bazı gündemler var ki ilk bakışta bot hesaplarla oluşturulduğu anlaşılıyor ancak bir kısmı var ki toplumun her kesimini ilgilendiren bir konuda herkesin görüşü o yöndeymiş gibi insanları etkileyebiliyor. Bu durum gün içerisinde defalarca kez gerçekleşebiliyor.

Gündemlerin yüzde 47’si sahte

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre Haziran 2015 ile Eylül 2019 döneminde Türkiye’de oluşturulan yerel gündemlerin yüzde 47’si sahte.

2019 Eylül ayına kadar yazılımlar tarafından oluşturulan 108 bin bot, yani sahte hesap ortaya çıkarıldı. 2019’da aktif bot sayısı ise 33 bin idi.

2015-2019’da bu yolla trendlere girmiş anahtar kelime sayısı ise tam 19 bin.

Yapılan araştırmaya göre tespit edilen sahte trendlerin 3’te 1’i spam reklamlar.

Sürekli yöntem değiştiriyorlar

Sosyal medya devleri her ne kadar bot hesaplara karşı savaş açsa da, bu yöntemler tıpkı gerçek kullanıcı gibi davranmaya başlayan botları kaldırmak için yeterli değil.

Çünkü botları oluşturan kişiler, sosyal ağların kullandığı teknikleri atlatabilmek için sürekli yöntemlerini değiştiriyor. Sosyal medya şirketleri de yanlışlıkla çok sayıda gerçek kişinin hesabının engellenmesi tepki çekeceğinden dikkatli davranmak zorunda.

Bir gündem etiketine bakarak etkilenmeden önce bir kere daha düşünmek gerekiyor. Çünkü araştırmalar da gösteriyor ki yaklaşık olarak 2 gündemden biri sahte...

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