Sosyal medyanın sahte yüzünü ifşa etti! TV yıldızının filtresiz fotoğraf
Uygulamalar sayesinde yaşınız kaç olursa olsun fotoğraflarda genç ve kusursuz bir kız gibi görünebilirsiniz. Uygulama, fotoğrafta bedeninizi inceltebilir, saçınızı şeklini değiştirebilir, sizi daha uzun yapabilir, kalçalarınız istediğiniz şekilde büyütüp küçültebilir, yaşı ilerlemiş bir kadını genç kızmış gibi gösterebilir.
Instagram'da genel olarak filtresiz fotoğraf paylaşan ünlü kadınlar birçok genç kızın ruh sağlığını bozan fotoğraf ve uygulamaların karanlık taraflarını paylaştı.
12 Aralık 2020 Cumartesi 22:00
1 / 9