Uygulamalar sayesinde yaşınız kaç olursa olsun fotoğraflarda genç ve kusursuz bir kız gibi görünebilirsiniz. Uygulama, fotoğrafta bedeninizi inceltebilir, saçınızı şeklini değiştirebilir, sizi daha uzun yapabilir, kalçalarınız istediğiniz şekilde büyütüp küçültebilir, yaşı ilerlemiş bir kadını genç kızmış gibi gösterebilir.