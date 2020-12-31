Sosyal mesafe kazağı: 2 metreden fazla yaklaşınca alarm çalıyor

ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti. Kazak 2 metreden daha fazla yakınlaşmayı önlüyor.

SimpliSafe isimli ABD merkezli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti.

4 termal kamera tespit ediyor, LED'ler alarm durumuna geçiyor

NTV’nin aktardığına göre, Independent'ta yer alan haberde, kazakta düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunuyor ve sıcaklığı hesaplayarak kazağı giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığını belirliyor.

Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.