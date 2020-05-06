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Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

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Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti
Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa etti.

Imperial College'da koronavirüs üzerine modellemeler hazırlayan ekibin başındaki Ferguson, "Yanlış bir karar aldığımı kabul ediyorum" dedi.

Prof. Ferguson, İngiltere hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasına geçişinde kilit rol oynayan raporun yazarlarından biriydi.

Imperial College London'dan Prof Ferguson'un liderliğinde araştırmacılar, İngiltere'de karantina uygulanmaması halinde 250 binden fazla kişinin ölebileceğini hesaplamıştı.

Bunun üzerine İngiliz hükümeti stratejisini değiştirerek, 23 Mart'ta sokağa çıkma sınırlandırmaları getirmişti.

Telegraph gazetesi, Prof. Ferguson'un sokağa çıkma kısıtlaması sırasında romantik ilişki yaşadığı bir kadının evine geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Prof. Ferguson koronavirüsün yayılımının azaltılması için katı sosyal mesafe kurallarının gerekliliği konusunda halka ders verirken, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında söz konusu kadının evine gelmesine izin verdi" denildi.

Telegraph, kadının evli olduğunu, eşi ve çocuklarıyla başka bir evde yaşadığını yazdı.

Haberde bu buluşmaların en az iki kez gerçekleştiği ve Ferguson'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından iki haftalık karantina sürecinden yeni çıktığı zaman da görüştükleri belirtildi.

Prof Neil Ferguson kimdir?

James Gallagher, BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri

Prof. Neil Ferguson dünya çapında tanınan bir hastalık modelleme uzmanı.

Imperial College'ın MRC Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizi Merkezi'nin de direktörü.

Bu merkezin matematiksel hesaplamaları hükümetlere ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) Batı Afrika'daki Ebola salgınından günümüzdeki salgına kadar tavsiyelerde bulunuyor.

Ocak ayının başında dünyayı koronavirüs tehdidine karşı uyaran da bu ekibin çalışmasıydı.

Çinli yetkililer sadece birkaç düzine vakanın olduğunu söylerken, Vuhan'da binlerce değilse bile yüzlerce kişinin muhtemelen enfekte olacağını ortaya koydular.

Ancak halkın dikkatini "Profesör Karantina" olarak çekti.

Mart ayının ortasında hesaplamaları İngiltere'nin rotasını değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde çeyrek milyonun "yıkıcı salgın" nedeniyle öleceğini ortaya koydu.

Bu hesaplamalar hükümetin politikasının değişmesine ve hayatların kurtulmasına yardımcı oldu.

'Bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim'

Ferguson gazeteye yaptığı açıklamada, "Yanlış bir karar aldığımı kabul ediyorum. Bu yüzden Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu'ndaki görevimi bıraktım" dedi ve ekledi:

"Koronavirüs testimin pozitif çıkmasının ve belirtiler gösterince kendimi neredeyse iki haftalığına karantinaya almamın ardından, bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim.

"Bu yıkıcı salgını kontrol altına almak için sosyal mesafe ihtiyacına dair net mesajlara zarar verdiğim için derinden pişmanlık duyuyorum."

Habere göre ziyaretlerden ilki, Prof. Ferguson'un bir haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarını Haziran'a kadar sürdürmek gerekebileceğine dair uyarıda bulunduğu 30 Mart'ta gerçekleşti.

İkinci ziyaretin ise söz konusu kadının arkadaşlarına eşinde koronavirüs belirtileri olmasından şüphelendiğini söylediği bir zamana rastladığı belirtildi.

Telegraph, ilk buluşmadan bir hafta önce Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ayrı yaşayan çiftlerin sokağa çıkma kısıtları sürecinde ayrı almaları gerektiğini söylediğini de yazdı.

Gazetenin haberinde, bu buluşmanın "ayrı yaşayan ve sokağa çıkma kısıtları sırasında buluşmaları hükümet tarafından yasaklanan milyonlarca çifti kızdıracağı" kaydedildi.

Prof. Ferguson sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa eden ilk yetkili değil. İskoçya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Catherine Calderwood da ikinci evini iki kez ziyaret ettiği ortaya çıkınca istifa etti.

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