Birçok ülke, hayatı felç eden Covid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başlarken, Belçika'nın Anvers Limanı'nda özellikle iş yerlerinde çalışanlar arasında bir buçuk metrelik mesafeye uyulması için bilezik testi yapılacak.

Belçika'da sosyal mesafeye uyulması için Covid-19 bileziği test edilecek.

Sosyal mesafeye uyulmadığı taktirde bilezik uyarıda bulunacak. Amaç, iş yerlerine dönmeye başlayacak olan çalışanların Covid-19 salgınına yakalanmasını engellemek.

Geçtiğimiz yıldan bu yana test aşamasında olan bu bilezik daha önce işçilerin riskli durumları tespit etmesini sağlıyordu.

Bileziğe eklenecek yeni özellikler ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine uyulması planlanıyor.

COVİD-19'A YAKALANAN KİŞİNİN KİMLER İLE İRTİBATTA OLDUĞU BELİRLENEBİLECEK

Romware Covid Radius adı verilen bilezik çalışanların birbirine yakın durması halinde sinyal verecek. Bunun yanı sıra Covid-19'a yakalanan bir kişinin, hastalığı daha fazla kişiye bulaştırmaması için kimlerle irtibattan olduğu belirlenebilecek.

Rombit şirketi CEO'su John Baekelmans söz konusu ürünün dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.