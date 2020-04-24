  • BIST 98.759
  • Altın 384,759
  • Dolar 6,9889
  • Euro 7,5483
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Sosyal mesafeye uyulması için Covid-19 bileziği test edilecek

» »
Birçok ülke, hayatı felç eden Covid-19'a yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başlarken, Belçika'nın Anvers Limanı'nda özellikle iş yerlerinde çalışanlar arasında bir buçuk metrelik mesafeye uyulması için bilezik testi yapılacak.
Sosyal mesafeye uyulması için Covid-19 bileziği test edilecek

Belçika'da sosyal mesafeye uyulması için Covid-19 bileziği test edilecek.

Sosyal mesafeye uyulmadığı taktirde bilezik uyarıda bulunacak. Amaç, iş yerlerine dönmeye başlayacak olan çalışanların Covid-19 salgınına yakalanmasını engellemek.

Geçtiğimiz yıldan bu yana test aşamasında olan bu bilezik daha önce işçilerin riskli durumları tespit etmesini sağlıyordu.

Bileziğe eklenecek yeni özellikler ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine uyulması planlanıyor.

COVİD-19'A YAKALANAN KİŞİNİN KİMLER İLE İRTİBATTA OLDUĞU BELİRLENEBİLECEK

Romware Covid Radius adı verilen bilezik çalışanların birbirine yakın durması halinde sinyal verecek. Bunun yanı sıra Covid-19'a yakalanan bir kişinin, hastalığı daha fazla kişiye bulaştırmaması için kimlerle irtibattan olduğu belirlenebilecek.

Rombit şirketi CEO'su John Baekelmans söz konusu ürünün dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da en çok aranan IŞİD üyesini 'kulakları' ele vermiş24 Nisan 2020 Cuma 16:16
  • "Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalbe zararlı"24 Nisan 2020 Cuma 15:39
  • Besin Alırken ve Depolarken Dikkat Edilmesi Gerekenler24 Nisan 2020 Cuma 15:35
  • Dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96’sında kısıtlamalar uygulanıyor24 Nisan 2020 Cuma 12:35
  • Yeni bulunan yılan türüne Harry Potter karakterinin ismi verildi23 Nisan 2020 Perşembe 17:53
  • Avustralya’da 6 ay süren yangınlarda yaralanan koalalar taburcu ediliyor23 Nisan 2020 Perşembe 17:47
  • Türk kahvesi sevenlere kötü haber23 Nisan 2020 Perşembe 17:44
  • Evde internet çekmeyince, derslere ağaçtan katıldı; devlet başkanından tebrik aldı23 Nisan 2020 Perşembe 17:28
  • Şeker hastalarının yiyebileceği baklava üretildi: Mor baklava23 Nisan 2020 Perşembe 17:09
  • Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Covid-19 tespit edilen büyük kedigil sayısı 8'e yükseldi.23 Nisan 2020 Perşembe 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti