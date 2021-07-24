Sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımdan ötürü darp edildi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
23.07.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da, E.H.(E-28), M.A.S.(E-29), A.M.(E-21), M.İ.(E-25) ve E.T., Belal HOSSEN’nin sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu paylaşımıyla ilgili, adı edilenle konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca alıp başka bir yere götürdükten sonra adı edileni ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahılar tutuklanmış olup, E.T. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.
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