Sosyal Sigortada iş bilmezlik hat safhaya ulaştı! Maaş ödemeleri tehlikede!

42 bin sosyal sigorta emeklisinin Ağustos ayı emeklilik maaşının ödenip ödenemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sosyal Sigortalarda maaş ödemeleri için 30 Milyon TL bütçe açığı olduğu söyleniyor.,

Sosyal Sigortalarda bazı müfettiş ve üst düzey yetkililerin bir çok vatandaşa zorluk da çıkardıkları belirtilirken bazı yetkililerin davranışları nedeni ile kurumun gelirlerinde önemli düşüşler de olduğu belirtiliyor.

Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu apar topar toplantıya çağrıldı. Cuma gününe kadar 30 milyon TL'ye yakın açığın giderilebilmesi için nasıl bir formül bulunacağı merak ediliyor.

30 Milyon TL'lik açığın uygulanan yanlış davranışlar nedeni ile önümüzdeki aylarda daha da büyümesi bekleniyor.