 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 84.023
  • Altın 146,903
  • Dolar 3,7616
  • Euro 4,0431
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde tam gün grev uygulanacağını bildirdi

» »
Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde tam gün grev uygulanacağını bildirdi
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, dairedeki personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle yarın da Sosyal Sigortalar Dairesi Girne şubesinde tam gün grev uygulanacağını bildirdi.

Kaptan, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir maaş arıtışı, özlük hakkı talep etmeden sadece ülke insanının daha hızlı ve kaliteli hizmet alması için grev yapan Girne Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının sıkıntılarını görmezden gelen hükümetin grevin sonlandırılması için sendikayı hiçbir görüşmeye çağırmadığını kaydetti.

Hükümeti antidemokratik olmakla eleştiren Kaptan, sigortaların düzgün, hızlı, kaliteli hizmetinin özel sektör için de büyük önem arz ettiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mide kanaması sonucu hayatını kaybetti13 Ocak 2017 Cuma 13:01
  • 19 yaşındaki işçi inşaattan düştü!13 Ocak 2017 Cuma 09:16
  • Girne-Çatalköy İmar Planı raporları açıklandı12 Ocak 2017 Perşembe 13:49
  • Girne'de içme suyu fiyatları yeniden düzenlendi07 Ocak 2017 Cumartesi 13:40
  • Girne’de Ecevit Caddesi’nde kanalizasyon çalışması07 Ocak 2017 Cumartesi 13:37
  • Girne’de refüj çalışmaları devam ediyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:34
  • Beylerbeyi sinyalli trafik ışıklarında refüj çalışması yapılacak06 Ocak 2017 Cuma 14:50
  • Park halindeki araçtan çanta çaldı06 Ocak 2017 Cuma 09:26
  • Cep telefonu çalan bir kişi tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 09:18
  • 21 yaşındaki genç, Hintkeneviri tasarrufu nedeniyle tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti