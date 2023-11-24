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Sosyal Sigortalar Dairesi kapsamında da soruşturma yapılsın

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), “sahte reçete” olayına ilişkin “gayri-yasal olduğu iddia edilen reçetelerin ödemesini yapan” Sosyal Sigortalar Dairesi kapsamında da soruşturma yapılması talebiyle bugün Polis Genel Müdürlüğü’ne gidecek.
Sosyal Sigortalar Dairesi kapsamında da soruşturma yapılsın

Tabipler Birliği, bu talep için saat 15.30’da yapacakları ziyaretin ardından çıkışta basın açıklaması yapacak.

Birlik Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eylül ayından beri “sahte reçete” adı ile bilinen polis operasyonları ile sigorta ağı içerisinde bulunup ve haklarında şüphe olduğuna inanılan hekimler ve eczacıların tutuklandığını, aleyhlerinde soruşturma yürütüldüğü ve bu tutuklanma ve soruşturmalar kapsamında da ilgili hekimler ve eczacıların teminata bağlandığını kaydetti.

Özant, bu süreç içerisinde konu ile ilgili olarak Bakan ve Sigorta Dairesi Müdürü’nün basına birçok değerlendirmede bulunduğuna işaret ederek, "buna rağmen sözleşmeler gereğince kusurlu olduğunu düşündükleri doktor ve eczacılarla ilgili hiçbir soruşturma açmadıklarını" belirtti.

“Bütün sözde şüpheli belgeleri polise teslim edip polisin binlerce belge ve yüzlerce meslektaşlarımızın soruşturulmasını zorunlu kılmışlar ve süreçte ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermişlerdir” diyen Özant, bu kişilerin yolsuzluk olarak tanımladıkları ve yıllardır bildiklerini söyledikleri olaylarla ilgili reçetelerin ödemesinin yapıldığını ve Daire kapsamında herhangi bir araştırmanın yapılmadığının bilindiğini söyledi. 

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