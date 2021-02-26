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Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden ödenek duyurusu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlarının yeniden belirlendiğini duyurdu.
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden ödenek duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırlarının yeniden belirlendiğini duyurdu.

Değiştirilmiş şekli ile 16/1976 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt sınır günlük 146.67 TL ve aylık 4,400.00 TL, üst sınır günlük 1,026.67 TL ve aylık 30,800.00 TL olarak belirlendi.

73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında çalışmakta olan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt sınır günlük 146.67 TL ve aylık 4,400.00 TL ve üst sınır günlük 1,026.67 TL ve aylık 30,800.00 TL olarak belirlendi.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, değişiklikler 01/02/2021 tarihinden itibaren geçerli sayılacak. Daha fazla bilgi Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliklerinden edinilebilecek. 

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