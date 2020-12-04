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Sosyal Sigortalar Dairesi, prim borcu olanları uyardı: Son tarih 21 Aralık

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Sosyal Sigortalar Dairesi birikmiş prim borçları ve gecikme zammı olanlara çağrıda bulunarak son ödeme tarihinin 21 Aralık olduğunu duyurdu.
Sosyal Sigortalar Dairesi, prim borcu olanları uyardı: Son tarih 21 Aralık

Sigortalılara, birikmiş prim borçlarını ve gecikme zamlarını ödeyebilmesi için verilen süre 21 Aralık’ta dolacak. Ödemeyi tek seferde yapacakların yanı sıra taksitle ödemeyi tercih edenlerin de ilk peşinatı 21 Aralık’a kadar yatırması gerek.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 90/2020 ve 91/2020 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile işveren ve bağımsız çalışanların, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik)  Yasası çerçevesinde ödeyebilmek için  ödeme süresi 21 Aralık Pazartesi günü son bulacaktır.

Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 21 Aralık 2020 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.”

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