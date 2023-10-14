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Sosyal Sigortalar Dairesi Sözleşmeli Doktor ve Eczane sayısını artırmak için çağrı yaptı

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Dairemiz ile sözleşmesi bulunmayan (Kamu Doktorları hariç) tüm serbest çalışan Doktor ve Eczacılarımızı, sigortalı hastalarımızın tedavi ve ilaca erişimini kolaylaştırmak adına Dairemiz ile sözleşme imzalamaya davet ediyoruz.
Sosyal Sigortalar Dairesi Sözleşmeli Doktor ve Eczane sayısını artırmak için çağrı yaptı

İşte Dairenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Sosyal Sigortalar Dairesi, 16/1976 ve 73/2007 sayılı yasalar altında Hastalık Sigortası kapsamındaki sağlık yardımları ile ilgili mükellefiyetlerini yerine getirebilmek için, serbest çalışan Doktorlar ve Eczacılar ile sözleşme imzalamaktadır.

Dairemiz bu sözleşmeler ile sigortalı hastaların serbest çalışan sözleşmeli Doktorlar tarafından muayene edilmesi neticesinde yazılan reçetelerinin yine sözleşmeli Eczaneler aracılığı ile karşılanmasını sağlayarak, sigortalıların sağlık yardımı almasını, doktora ve ilaca erişimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Son dönemde meydana gelen “Reçete Soruşturması” neticesinde sigortalıların Doktora ve/veya Eczanelerden hizmet alımına erişimde sıkıntı yaşanmaması için Sosyal Sigortalar Dairesi Sözleşmeli Doktor ve Eczane sayısını artırma yönünde adımlar atmaktadır.

Dairemiz ile sözleşmesi bulunmayan (Kamu Doktorları hariç) tüm serbest çalışan Doktor ve Eczacılarımızı, sigortalı hastalarımızın tedavi ve ilaca erişimini kolaylaştırmak adına Dairemiz ile sözleşme imzalamaya davet ediyoruz.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü

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