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Sosyal Sigortalar Dairesi'nden birikmiş prim borcu bulunanlara ek süre

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Sosyal Sigortalar Dairesi, birikmiş prim borcu olanlar için son müracaat süresini 8 Ekim’e, ödeme süresini ise 20 Aralık tarihine kadar uzattı.
Sosyal Sigortalar Dairesi'nden birikmiş prim borcu bulunanlara ek süre

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını ödeyebilmeleri  için  müracaat süresi 8 Ekim, ödeme süresi ise 20 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 20 Aralık tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Sosyal Sigortalar Dairesine önceden müracaatı bulunmayanların 8 Ekim tarihine kadar başvuruda bulunmaları, müracaatları onaylananların bu borçlarını 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri gerektiği belirtildi.

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