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Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Borcu Olanlar Dikkat!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, birikmiş prim borcu bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlar için borçlarının son ödeme tarihinin 30 Eylül Cuma olduğunu duyurdu.
Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Borcu Olanlar Dikkat!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 25/ 2022 ve 28/2022 sayılı yasa gücünde kararnameler ile Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için ödeme süresi 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yasal süre içinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül tarihine kadar ödemeleri gerektiği kaydedildi.

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