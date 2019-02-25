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Sosyal ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı görüşecek

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Sosyal ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı çarşamba günü, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda görüşecek.
Sosyal ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı görüşecek

Sosyal ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı çarşamba günü, Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda görüşecek.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı başkanlığında sabah saat 09.30’da başlayacak Sosyal ve Ekonomik Konsey’in XXX. Toplantısı 17.00’ye kadar devam edecek.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, bakanlık, Kamu İktisadi Teşebbüsü, işçi ve işveren sendikası, ticaret ve sanayi odaları, kooperatif, yasayla kurulan meslek teşekkülü, yerel kuruluş, sosyal ve ekonomik kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ödül Muhtaroğlu, ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarını ve olumlu katkılarını beklediklerini söyledi.

Muhtaroğlu, taslak programın ulaştırılamadığı konsey üyelerinin Devlet Planlama Örgütü’ne başvurarak program taslağını talep edebileceğini belirtti.

Toplantıda sunuş yapacak üyelerin yazılı bildirilerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacağını anımsatan Muhtaroğlu, bildirilerin birer suretinin toplantı sona ermeden Sosyal ve Ekonomik Konsey Başkanlığı’na yazılı olarak verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Muhtaroğlu, yetkililerin yarın saat 16.00’ya kadar 601 12 00 veya 601 12 01 numaralı telefonları arayarak toplantıya katılımlarını teyit etmesinin organizasyon için önem arz ettiğini kaydetti.

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