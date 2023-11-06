Sosyal yardım alan insanların maaşlarıyla ilgili öneri reddedildi...

CTP milletvekilleri öneriyi, sosyal yardım alan insanların, insanca yaşayabilecekleri bir ücret almaları ve sosyal yardım maaşlarının asgari ücrete endekslenmesi amacıyla sundu.

“Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Yasa Önerisi” genel gerekçesi ise şu şekilde:

“Mevcut yasaya göre sosyal yardım almaya hak sahibi kişilerin alacakları sosyal yardım miktarı Bakanlar Kurulunun çıkaracağı tüzükle belirlenmektedir.

Yasa gücüne sahip hukuki işlemleri Meclis yapması gerekirken hiçbir alt ve üst limit yasa ile belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı bir tüzük ile sosyal yardım miktarının belirlenmesi yasama yetkisinin devredilmezlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Yasama yetkisinin devredilmezlik ilkesine aykırı bir şekilde sosyal yardım miktarının sadece tüzük ile belirlenmesi bugün sosyal devlet anlayışına da ters bir şekilde sosyal yardım alan insanlarımızın insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalarına engel olmakta ve sosyal yardım alan insanlarımızın ciddi sıkıntılar ile hayatlarını idame ettirmelerine neden olmaktadır.

Bu çerçevede bu değişiklik yasa önerisi ile sosyal yardım miktarının alt ve üst limitlerinin yasa ile belirlenerek yasanın hem yasama yetkisinin devredilmezlik ilkesine uygun hale getirilmesi hem de sosyal yardım alanların insanca yaşayabilecekleri bir sosyal yardım miktarı alması hedeflenmektedir.”