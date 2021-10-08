Sosyal Yaşam Merkezi’nin Üç Aylık Kurs Ve Atölye Programı İçin Kayıt Alınmaya Başlandı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, Ekim 2021-Ocak 2022 tarihlerini kapsayan üç aylık kış dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yeni dönem kurs ve atölye programı için kayıt almaya başladı. Çeşitli el sanatı, hobi ve mesleki kursların yer alacağı merkezde, Ekim 2021-Ocak 2022 tarihlerini kapsayan üç aylık süreçte 11 farklı yetişkin kursu, 3 farklı çocuk kursu, bunun yanında da 10 farklı alanda yetişkin atölye çalışması ve 6 farklı alanda çocuk atölyesi organize edildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Hizmet Binası);

Yetişkinler için; Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Patchwork Kursu, Koza Kursu, Satranç Kursu, 60 Yaş Üstü Pilates Kursu yanında, Türkçe Kursu, Final Üniversitesi işbirliğinde Sertifikalı İngilizce Kursu, Sertifikalı Grafik Tasarım Kursu, Sertifikalı İlkyardım Kursu ve Ebru Sanatı Kursu düzenleniyor.

Çocuklar için ise;

Dans Kursu, İngilizce Kursu, Satranç Kursu programlandı.

Öte yandan, bu süreç içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi İşbirliğinde, 26 Ekim 2021 tarihinde Kağıt Rölyef Atölyesi, 27 Ekim 2021 tarihinde Filografi Atölyesi, 28 Ekim 2021 Takı Tasarım Atölyesi düzenlenecek.

5 Kasım 2021 tarihinde Keçe Atölyesi, 19 Kasım 2021 tarihinde Sabun Atölyesi, 17 Aralık 2021 tarihinde Batik Desen Atölyesi, 7 Ocak 2022 tarihinde Ahşap Boyama Atölyesi, 21 Ocak 2022 tarihinde Mozaik Atölyesi düzenleniyor.

Program kapsamında ARUCAD (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi) işbirliğinde Kasım 2021 tarihinde Cam Sanatı Atölyesi, Ocak 2022 tarihinde de Kağıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.

Kurs programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılımın sınırlı sayıda olacağı ve yeterli katılım sağlanması halinde kurslara başlanacağı ifade edildi.

KADIOĞLU: “HERKES İLGİ VE İHİTİYACINA YÖNELİK GELİŞİM İMKANI BULACAK”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurslara yeni kurs ve atölyeler ekleyerek, her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabileceği bir kış programı hazırladıklarını söyledi.

Kadıoğlu, “Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm halkımızı kucaklayarak; dil kurslarından teknoloji kurslarına, kültürden sanata çeşitli el sanatları kurs ve atölye çalışmalarına hem kişilerin hem de toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek, çok uygun fiyatlara sunulacak hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “EĞİTİM, ÖĞRENMEK VE ÜRETMEK GELİŞİMİMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, bu anlamda da bölgedeki üniversitelerle yapılacak işbirliğiyle kentte eğitim kurumlarının varlığının avantajının halka yansımasının sağlandığına dikkat çekti.

Güngördü, “Eğitim, öğrenmek ve üretmek yaşamımız için çok önemlidir. İnanıyorum ki, bu düzenlenen kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanlar, yeni öğrendikleri ile ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaktır” dedi.

Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış programına katkı koyacak, Konya Büyükşehir Belediyesi, Final Üniversitesi ve ARUCAD’a ve kurs eğitmenlerine, işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, kursiyerlere şimdiden başarılar diledi.