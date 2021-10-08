  • BIST 1.395,390
  • Altın 503,48
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Sosyal Yaşam Merkezi’nin Üç Aylık Kurs Ve Atölye Programı İçin Kayıt Alınmaya Başlandı

» »
Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin, Ekim 2021-Ocak 2022 tarihlerini kapsayan üç aylık kış dönemi için yetişkin ve çocuklara yönelik kurs ve atölye programı kayıtları başladı.
Sosyal Yaşam Merkezi’nin Üç Aylık Kurs Ve Atölye Programı İçin Kayıt Alınmaya Başlandı

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yeni dönem kurs ve atölye programı için kayıt almaya başladı. Çeşitli el sanatı, hobi ve mesleki kursların yer alacağı merkezde, Ekim 2021-Ocak 2022 tarihlerini kapsayan üç aylık süreçte 11 farklı yetişkin kursu, 3 farklı çocuk kursu, bunun yanında da 10 farklı alanda yetişkin atölye çalışması ve 6 farklı alanda çocuk atölyesi organize edildi.

 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Hizmet Binası);

 

Yetişkinler için; Bilgisayar Kursu, Temel Biçki Dikiş Kursu, Patchwork Kursu, Koza Kursu, Satranç Kursu, 60 Yaş Üstü Pilates Kursu yanında, Türkçe Kursu, Final Üniversitesi işbirliğinde Sertifikalı İngilizce Kursu, Sertifikalı Grafik Tasarım Kursu, Sertifikalı İlkyardım Kursu ve Ebru Sanatı Kursu düzenleniyor.

 

Çocuklar için ise;

Dans Kursu, İngilizce Kursu, Satranç Kursu programlandı.

Öte yandan, bu süreç içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi İşbirliğinde, 26 Ekim 2021 tarihinde Kağıt Rölyef Atölyesi, 27 Ekim 2021 tarihinde Filografi Atölyesi, 28 Ekim 2021 Takı Tasarım Atölyesi düzenlenecek.

5 Kasım 2021 tarihinde Keçe Atölyesi, 19 Kasım 2021 tarihinde Sabun Atölyesi, 17 Aralık 2021 tarihinde Batik Desen Atölyesi, 7 Ocak 2022 tarihinde Ahşap Boyama Atölyesi, 21 Ocak 2022 tarihinde Mozaik Atölyesi düzenleniyor.

 

Program kapsamında ARUCAD (Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi) işbirliğinde Kasım 2021 tarihinde Cam Sanatı Atölyesi, Ocak 2022 tarihinde de Kağıt Sanatı Atölyesi gerçekleştirilecek.

Kurs programıyla ilgili bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilecek. Pandemi nedeniyle kurs ve atölyelere katılımın sınırlı sayıda olacağı ve yeterli katılım sağlanması halinde kurslara başlanacağı ifade edildi.

3-(1).jpeg2-005.jpeg2-005.jpeg

KADIOĞLU: “HERKES İLGİ VE İHİTİYACINA YÖNELİK GELİŞİM İMKANI BULACAK”

 

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde kurslara yeni kurs ve atölyeler ekleyerek, her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabileceği bir kış programı hazırladıklarını söyledi.

Kadıoğlu, “Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı tüm halkımızı kucaklayarak; dil kurslarından teknoloji kurslarına, kültürden sanata çeşitli el sanatları kurs ve atölye çalışmalarına hem kişilerin hem de toplumumuzun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyerek, çok uygun fiyatlara sunulacak hizmetlerden herkesin yararlanmasını istediklerini kaydetti. 

 

GÜNGÖRDÜ: “EĞİTİM, ÖĞRENMEK VE ÜRETMEK GELİŞİMİMİZ İÇİN ÖNEMLİDİR”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemine işaret ederek, bu anlamda da bölgedeki üniversitelerle yapılacak işbirliğiyle kentte eğitim kurumlarının varlığının avantajının halka yansımasının sağlandığına dikkat çekti.

 

Güngördü, “Eğitim, öğrenmek ve üretmek yaşamımız için çok önemlidir. İnanıyorum ki, bu düzenlenen kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanlar, yeni öğrendikleri ile ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaktır” dedi.

 

Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin kış programına katkı koyacak, Konya Büyükşehir Belediyesi, Final Üniversitesi ve ARUCAD’a ve kurs eğitmenlerine, işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, kursiyerlere şimdiden başarılar diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: ”GÜVENLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”07 Ekim 2021 Perşembe 22:35
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “İki Eşit Olarak Devlet Kurduk, Egemenlik Kazandık… Bu Kıbrıs Türk Halkının ve Türkiye’nin Başarısıdır”07 Ekim 2021 Perşembe 19:48
  • Saner: KKTC ile TC arasında tam bir işbirliği var07 Ekim 2021 Perşembe 19:17
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplantısı Tamamlandı07 Ekim 2021 Perşembe 19:08
  • Meclis Genel Kurul’unda güncel konuşmalar gerçekleştirildi07 Ekim 2021 Perşembe 18:23
  • KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Sektörüyle İlgili İddiaları Yanıtladı07 Ekim 2021 Perşembe 18:18
  • "İskele ve Karpaz Daha da Gelişecek"07 Ekim 2021 Perşembe 18:17
  • Arıklı'dan arazi açıklaması "Bir yanlış anlaşılma"07 Ekim 2021 Perşembe 17:59
  • “Aylarca Yatan Bakanlık Okulların Açılmasına 2 Gün Kala Karar Açıkladı”07 Ekim 2021 Perşembe 17:41
  • "Ahlaklı gençlik" projesi: TÜGVA07 Ekim 2021 Perşembe 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti