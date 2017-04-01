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Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu

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Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü ile Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı, CHP eski milletvekili Umut Oran’ı kabul ederek görüştü.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü ile Sosyalist Enternasyonal Genel Başkan Yardımcısı, CHP eski milletvekili Umut Oran’ı kabul ederek görüştü.

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, TDP Milletvekili Zeki Çeler, MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay ile Parti Meclisi üyesi Barış Erkmen de hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama, Türkiye’deki referandum süreci ile TDP ile CHP’nin tam üye olduğu Sosyalist Enternasyonal’in çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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