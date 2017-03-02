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Sosyalleşmek için başladıkları judoda madalyaya uzandılar

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Sosyalleşmek için başladıkları judoda madalyaya uzandılar
Diyarbakır'da sosyalleşmek için başladıkları judoada yeteneklerini keşfeden görme engelli çocuklara, elde ettikleri başarılarla ve kazandıkları madalyalar engellerini unutturdu.

Diyarbakır'da sosyalleşmek için başladıkları judoda yeteneklerini keşfeden görme engelli çocuklara, elde ettikleri başarılarla ve kazandıkları madalyalar engellerini unutturdu.

Dört duvar arasına sıkışmış hayatlarından kurtulmak, yaşamlarına renk katmak ve öz güven kazanmak adına Diyarbakır Anadolu Mezopotamya Engelliler Spor Kulübünde bir araya gelen 12-25 yaş arası 12 görme engelli çocuk ve genç, judo branşında kısa sürede büyük başarı sağladı.

17-19 Şubat'ta Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'ndan 2'si altın 6 madalya ile dönerek kentin gururu olan görme engelliler, hedef büyüttü.

Milli takıma girerek Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek isteyen görme engelliler, Türk bayrağını dalgalandırmak için engel tanımıyor.

"Hedefim önce milli takıma seçilmek"

Diyarbakır'da kardeşi Yusuf ile yatılı okulda eğitim gören kulüp sporcularından Mardinli Ruken Adıgüzel (14), AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalarda 40 kilo ümitler ile yıldızlarda rakiplerini yenerek 2 altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aynı takımda birlikte çalıştığı kardeşinin kendisinden önce spora başladığını ve zaman içinde kardeşinin hayata pozitif bakmaya başladığını fark ettiğini dile getiren Adıgüzel, aynı engeli taşıdığı kardeşinin olumlu durumundan etkilendiğini aktardı.

Kardeşi gibi yaşamının değişmesini isteyerek judoya başladığını anlatan Adıgüzel, bu branşla ilgilenirken negatif enerjiyi üzerinden attığını ifade etti.

Spora sadece sosyalleşebilmek için başladığını, Türkiye birincisi olmak gibi bir şeyin aklından hiç geçmediğini vurgulayan Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Bana iki yıl önce 'Türkiye birincisi olacaksın' deselerdi asla inanmazdım, hatta gülüp geçerdim. Kendimi artık engelli gibi görmüyorum, hayatıma renk geldi, karamsarlığı üstümden attım. Şimdiki hedefim önce milli takıma seçilmek, sonra da ülkemi en iyi şekilde uluslararası müsabakalarda temsil etmek."

"Zorlukları aşmaya çalıştım"

Müsabakada bronz madalya kazanan Ayşegül Özbaş, spora başlama kararının ardından ailesinin "Sen yapamazsın", "Sen görmüyorsun", "Dışarı çıkamazsın" şeklindeki tepkileriyle karşılaştığını belirterek, "Elimden geleni yaptım, zorlukları aşmaya çalıştım. Sonunda spora başladım. Hocalarımla birlikte çalıştım, emeğimin karşılığını Türkiye üçüncüsü gelerek aldım." dedi.

Çok mutlu olduğunu vurgulayan Özbaş, şunları söyledi:

"İnşallah milli takıma da girer, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil ederim. Beden eğitimi öğretmenliğini çok istiyorum. Milli takıma girdikten sonra engel ortadan kalkacak, inşallah öğretmen olabileceğim. Engelliler dışarı çıksınlar, sporla, müzikle ilgilensinler, benim gibi hayata çelme taksınlar."

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