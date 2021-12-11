Sotirulla Haralambus Peo’nun Yeni Genel Sekreteri Oldu

Güney Kıbrıs’ta, “Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu” (PEO) Genel Sekreterliğine Sotirulla Haralambus’un seçildiği ve Haralambus’un PEO ve Rum tarafındaki sendikal hareketin önder kadrosunda yer alan ilk kadın olduğu haber verildi.



Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan haberlere göre, Haralambus’un dün gerçekleştirilen seçim sonucunda 23 yıl boyunca PEO Genel Sekreterliği görevini yürüten Pambos Kiritsis’in yerine seçildiği ve dün yapılan seçimde 125 kişiden oluşan PEO Genel Kurulunun yeni üyelerinin seçiminin de yapıldığını ekledi.