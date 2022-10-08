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Soudjis: Adanın kuzeyine girişimin yasaklanmasını temyize götüreceğim

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 Kıbrıslı Rum Andreas Soudjis, Kıbrıs’ın kuzeyine geçişinin yasaklanmasını temyize götüreceğini açıkladı
Soudjis: Adanın kuzeyine girişimin yasaklanmasını temyize götüreceğim

Cep telefonunda Maraş'ta çekilmiş 5 adet fotoğraf bulunduğu için Askeri Mahkeme tarafından bir ay hapis cezasına çarptırılan ve ve dün tahliye olan Kıbrıslı Rum Andreas Soudjis, Kıbrıs’ın kuzeyine geçişinin yasaklanmasını temyize götüreceğini açıkladı.

Kıbrıs’ta Yunanca yayın yapan Alithia gazetesi, Merkezî Cezaevi’nden çıkışında kardeşi ve bir arkadaşı eşliğinde İskele Polis Karakolu’na gidip aracını oradan teslim alan Soudjis’in, Vrisulles üzerinden Kıbrıs’ın güneyine döndüğünü aktardı.

Habere göre CNA’e konuşan Soudjis, Kıbrıs’ın kuzeyinde geçirdiği süre içerisinde “herhangi bir zorluk çekmediğini” söyledi. Kendisine verilen 5 hafta cezayı “yasadışı ve aşırı” bulduğunu, müsadere edilen cep telefonunu avukatı aracılığıyla geri alacağını ancak telsizlerine el konulduğunu belirtti. Soudjis, Kıbrıs’ın kuzeyine girişinin yasaklandığını ancak bu kararı temyize götüreceğini de ifade etti.

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