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South Park, pandemi konulu özel bölümüyle ekranlara dönüyor

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South Park, 30 Eylül'de 1 saat uzunluğunda özel bölümüyle ekranlara geri dönüyor. 
South Park, pandemi konulu özel bölümüyle ekranlara dönüyor

South Park, 30 Eylül'de 1 saat uzunluğunda özel bölümüyle ekranlara geri dönüyor. 

South Park'ın özel bölümü yeni tip Koronavirüs pandemisi günlerinde yaşamı konu alacak.

Bölümden yayınlanan klipte karakterlerin yoğun Covid-19 önlemlerinin alındığı bir sınıfta oturduğu ve öğretmenler yeni polis memurlarının bulunduğu görülüyor. 

Dizi sıklıkla eleştirel bir yaklaşımla güncel konuları ele almasıyla yanınıyor. 

South Park'ın 24. sezonunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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