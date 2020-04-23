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Sovyetler Birliği'nin kurucu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı

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Sovyetler Birliği'nin kurucu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı
Sovyetler Birliği'nin kurucu Lenin, 150. doğum gününde koronavirüs kısıtlamaları gölgesinde anıldı

Rusya Komünist Partisi üyeleri, 150. doğum gününde Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'i anmak için Moskova'nın Kızıl Meydan'ında toplandı.

Etkinlik, Rusya'da koronavirüs önlemleri kapsamında toplanma yasaklarına rağmen gerçekleşti. Parti sözcüsü ise etkinliğin 25 kişi ile sınırlandırılması şartıyla Kremlin'den izin aldıklarını bildirdi. Anma törenine kaç kişinin katıldığı ise belirtilmedi.

Törende basın açıklaması yapan Komünist Parti lideri Gennady Zyuganov, Rus hükümetini Covid-19'a karşı aşı geliştirmek için yeterince çaba sarfedilmediği konusunda eleştirdi.

Sokağa çıkma yasaklarının uzatıldığı Rusya'da bugüne kadar yaklaşık 63 bin koronavirüs vakası tespit edilirken, 555 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

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