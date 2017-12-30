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Soyer Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na konuştu

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Soyer Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na konuştu
CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer Kıbrıs sorunu, iki toplum arasındaki ilişkiler ve diğer konularda değerlendirmelerde bulundu.

Alithia gazetesine göre, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan Soyer, Kıbrıs sorununa değinerek, görüşmelerin sonucundan hayal kırıklığına uğradığını söyledi. 

Açıklamalarında iki toplumda da bir paranoya olduğunu söyleyen Soyer, Kıbrıslı Türklerin, varlıklarının, devletin de tanınması anlamına geleceğini düşündüğünü, Kıbrıslı Rumların ise bu varlığın yükseltilmesinden korktuğunu ve her türlü kalkınmayı engellediğini belirtti. 
 

İki toplumun rakip olmaması gerektiğini belirten Soyer, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durması için kalkınması ve Türkiye’ye bağımlılığının azalmasının önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Her iki toplumdan işletmecilerin ekonomik ve ticari işbirliği kültürü yaratması durumunda bunun muhteşem olacağı düşüncesini dile getiren Soyer, Türkiye ile Yunanistan’ın büyük devletler olduğunu ve bizim onların yanında küçük kaldığımızı söyleterek, küçükler kendi aralarında kavga ederse birilerinin onları tartıştırması, onları öldürtmesi ya da onları kontrol etmesinin daha kolay olacağı yorumunda bulundu. 

Bunun aşılması gerektiğin ifade eden Soyer, “Aklımızı işletmemiz gerekiyor. Başka bir seçeneğimiz yok” sözlerini kullandı. 

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