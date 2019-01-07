Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer bu sabah katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Soyer Kıbrıs'ta ateşkes anlaşması bile yoktur dedi.

Durumun fiili bir ateşkes olduğunu belirten Soyer Vicdani Ret Yasa tasarısı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Vicdani Retçilerin sivil hizmet görevlisi olarak 1'e 1,5 veya buna benzer bir oranda yapılacak tartışmalar sonucunda karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Soyer, ister destekleyin bir şeyi ister karşı çıkın ne olur bir birinizi suçlama veya ötekileştirme kültüründen uzak durun dedi.