Soyer: Meraklıyız kaybettiğimiz eşeği kuyruksuz bulmaya!

“MERAKLIYIZ KAYBETTİĞİMİZ EŞEĞİ KUYRUKSUZ BULMAYA”

“Biz Kıbrıslı Türkler çok meraklıyız kaybettiğimiz eşeği kuyruksuz bulmaya. Ve bulduktan sonra da bunu neden kaybettiğimizi ve bir daha kaybetmemek için ne yapmamız gerektiğini tartışmak yerine o kazanım üzerinden tekrar birbirimizle didişmeye başlarız. Bu hususu dikkate alarak Berlin sonrası bunu farklılaştırmak gerektiği noktasındayım. Ancak atmosfer yine farklılaşma olmayacağını gösteriyor ve bundan da büyük bir üzüntü duyuyorum”….

“Berlin’de yapılan 3 görüşmeden çıkan sonucu baktığımda özü şudur: haklı olduğumuz ve doğru bir şekilde temel olarak ele aldığımız Crans-Montana’ya kadar giden bütün süreç ve Crans-Montana’daki gelişmeleri yeniden teyit etmiş olduk”…

“BM’NİN AÇIKLAMASI ANASTASIADIS LİDERLİĞİNE VURULMUŞ BİR ŞAMARDIR”

“BU MUTABAKATIN BİR EKSİĞİ VARDIR”

“İki seneden sonra bana göre BM Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklama tüm bu süreçte bunca olumsuzluklar oynayan Güney’deki bu bağnaz liderliğe sayın Anastasiadis liderliğine vurulmuş bir şamardır. Birinci nokta en önemli unsur nedir? Siyasal eşitliğe 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi’nin kararını da spesifik olarak atıf yaparak vurgu yapması; bir diğer unsur bugüne kadar bütün yakınlaşılan noktaların geçerli olduğunu teyit etmesi. Ve diğer bir nokta ise müzakerelerin sonuç odaklı olması çerçevesindeki temele yapılan vurgudur”…



“TAKVİM NOKTASI YOKTUR”

“Bu mutabakatta bana göre bütün bunların hepsi olumludur ama bir eksiği vardır.Bu da nedir? Orta yerde takvim yoktur. Yani 5’li konferansa zemin hazırlıyor ama 5’li konferans ve buna bağlı süreçle ilgili ve iki toplumun görüşmeleriyle ilgili bir takvim noktası yoktur. Bu takvim eksikliği önemli bir noktadır. Çünkü artık müzakerelerin sonuç odaklı bir hedef olarak ifade edilirken bunun bir zamanının olması yani ucu açık olmaması gerekiyor”….

“BİRBİRİMİZLE KAVGA DÖVÜŞ İÇERİSİNDEYİZ”

“ORTAK PAYDALARI BULABİLECEK BİR KÜLTÜRDEN UZAK HAREKET EDİYORUZ”

“Şimdi biz nere geldik. Seçimi bıraktım bir yere. Berlin görüşmesi oldu. Berlin görüşmesine nasıl gittik? Hiçbirşey çıkmayacak; Cumhurbaşkanının temsil yetkisi yoktur gibi argümanlarla başlayan bir bakış açısı ile gidildi. Ama sonuçta çıkan pozisyon fevkalede önemli. Bizim burada iki temel eksiğimiz var. Biz kendi tezlerimizi kendi içimizde iyi bir diyaloğla farklılıklarımıza rağmen ortak paydaları bulabilecek bir kültürden uzak hareket ediyoruz. Ve bu yüzden birbirimizle kavga dövüş içerisine giriyoruz”….



“RUM, ULUSLARARASI AKTÖRLERLE TEMAS EDİYOR”

“Anastasiadis Berlin’e gitmeden önce Vatikan’da Papa ile görüştü.Ve Sayın Çavuşoğlu’na Vatikan’dan cevap verdi. Dünya kamuoyuna seslenme imkanını kullandı. Dışişleri Bakanı Kasulidis Berlin’e gitmeden önce ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yani uluslararası aktörlerle bu çerçevede temaslar yaparak Berlin’e gidildi”…

“BİZ BAĞIRARAK, ÇAĞIRARAK DİKİLİTAŞ’A KONUŞUYORUZ”

“BİR TEK TUFAN ERHÜRMAN NE YAPTI?”

“Bizde ise bu kesinlikle yok. Biz birbirimize Sarayönünde bağırıp, çağırarak, didişerek Dikilitaş’a konuşuyoruz.Resmen Dikilitaş’a konuşuyoruz. Bir tek Tufan Erhürman ne yaptı? Berlin öncesi Amerikan, Rus, İngiliz, Alman, Türkiye çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile görüşüp kendini anlattı.BM yetkilisi ile görüşüp temaslar yaptı. BM’ye mektup yolladı. Güney’e geçti. AKEL ve DİSİ partileri ile görüştü. Bunu herkesin yapması gerekiyor. Ama bu olmuyor ve bu da en büyük eksiğimizdir”….

“BUNUN ADI SARAYÖNÜNE DÖNECEĞİZ DİKİLİTAŞ’A KONUŞMAYA”

“Şimdi yine aynı kısırlığa girdik. Berlin oldu. İki tane temel argüman yanlış ifade edildi. Sayın Dışişleri Bakanı çıktı ve cenazeyi kaldırma, ölüye ağlama gibi lakırdı söyledi. Ne manaya geldiğini ben anlamadım. Sayın Dışişleri Bakanı bunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da ne dedi: İşte önümüzde artık cumhurbaşkanlığı seçimi var yani biz yine demektir bunun adı Sarayönüne döneceğiz Dikilitaş’a konuşmaya”…

“BURDA DERGİLERİNDEKİ GİBİ MODEL TARTIŞIYORUZ”

“NASIL YAPACAN KARDEŞİM SEN BU İŞİ”

“BURDA MODELLER KİTABI GİBİ BİÇ-BİÇE BİLDİĞİN KADAR”

“Ben şunu söylüyorum. Biz çocuk iken annelerimiz burda dergisi var idi. Alırlardı o burda dergilerini bir de beyaz kağıt vardı. O beyaz kağıdın üzerinde açarlar dergileri modeler seçerlerdi o burda dergilerinin içinden. Keserler, biçerler bilmem ne yaparlar elbiseler, ceketler, entariler dikerlerdi kendi kendilerine.Ben da kıskanırdım hiç bir tane erkek çocuk için model yok derdim bunun içinde. Bana da kesin, dikin derdim. Amma vellakin şimdi aynı o burda modeli gibi biz neler ile uğraşıyoruz. Hangi model gelecek Kıbrıs Türk toplumuna.Model tartışması. Monta Carlo modeli, ertesi gün bilmem ne modeli, şimdi Kosova modeli. Modelden modele. Ama sen iki parti hükümet kurmuşsun ve yazmışsın AB içinde iki ayrı devlet. Sen bunu hükümet programı yaptın, Meclis’e sundun, güven oyu aldın. Yani bir iddian var demektir. Nasıl yapacan kardeşim sen bu işi? Alti nedir bunun? Doğru bir öngörü müdür? Hayır. Bunlarla ilgili uğraşma yok. Şimdi hükümet programında AB içinde iki ayrı devlet yazanı hükümetin bir bakanı çıkar başka birşey söyler. Başbakanı çıkar başka birşey söyler. Dışişleri Bakanı çıkar başka birşey söyler. Burda modeller kitabı gibi biç-biçe bildiğin kadar.Böyle bir dava mı olabilir? Senin önünde dayandığın ve uluslararası kabul gören ve BM Genel Sekreterinin şimdi Güney Kıbrıs’taki bağnazların yüzüne bir şamar gibi vurduğu bütün yakınlaşmalar, siyasal eşitlik ve benzeri noktalarla ilgili önemli bir vurgu var. Sen bunu ele alacan yollara çıkacan”….

“KENDİ DEVLETİNE BAKIŞ AÇIN DA SAKAT”

“BAŞBAKAN SÖYLEDİĞİNİ TAMİR ETMEK İÇİN UĞRAŞIR”

“Kendi devletine bakış açın da sakat. Gerçekten sakat. Sayın Başbakan Hürriyet gazetesine çıkıp ne dedi. Türkiye ile ilişkilerimizi hangi eşit iki kardeş devlet ilişkisi soran sen bana dedi muhabire. Biz herşeyi ile Türkiye’ye bağlı bir devletiz. Ne kardeş ilişisi içinde olan devlet dersin.Sen kendi devletini ve Türkiye’yi mahvettin bu söylem ile. Ama 4 gün sonra bu söylemini yalanlarcasına ne dedi. Türkiye güçlü bir KKTC ister dedi. Kendi söylediğini tamir etmek için uğraşır”…

“DAHA FAZLA TOPRAK VERİLMESİNİ RUMLAR KABUL EDERSE MÜZAKERE EDERİM”

“SAYIN ÖZERSAY SEN NASIL BÖYLE BİR MEVZUYU GÜNDEME GETİRİN”

Öbürü ne dedi? Öbürü buna cenaze dedi. Ölü dedi. Peki senin öngörün nedir? AB içinde iki ayrı devlet. Nasıl? Sayin Kudret Özersay çıktı televizyona ve ne dedi? Muhabir kendisine iki ayrı devletten söz eden, toprak konusu ne olacak dedi. Ben daha fazla toprak verilmesini Rumlar kabul ederse müzakere ederim dedi. Kim dedi bunu? Dışişleri Bakanı. O zaman mecbursun kardeşi,m. Federasyona ölü diyen bir insan %29+ toprak kalacak bizden hem mecbursun çıkasın şimdi insanlara söyleyesin ey insanlar ben Kabul ediyorum iki ayrı devlet için daha fazla toprak vermeyi oranın ne olacak? %18 kalsın bize %20 %25 %26 ne ne bunu konuşman lazım. Sen bunu söylersen %29’a zorunan zor razı ettiğin Güney’i bütün bu zeminleri boşladıktan sonra sen ve bütün yakınlaşmaları ki uluslararası camia bunların hepsini kabul ediyor şuanda bunların hepsi de öldü dediğinde sen da cenaze törenini yapan yeni başladığında bunu gören Rum tarafı 300 sene daha seninle yakınlaşmaya girmez. Yalnızca seninle toprak pazarlığı yapar. Sen nasıl böyle bir mevzuyu gündeme getirin? Ben bir karış toprak vermem, çakıl taşı vermem gibi har har eden hükümetin büyük partisi buna ne der?Bu konularla ilgili tartışmaya nereye geliyor görüyorsunuz. İşte yanlış olan budur”

“İÇERDE AKIL TUTULMASINDAN KURTULMAK GEREK”

“SLOGAN ARKASINA SAKLANARAK HAREKET ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Uluslararası, siyasi diplomatik alanlarda elimizdeki imkanların maksimumunu kullanarak girişim yapmak. Ama bunun için içerde akıl tutulmasından kurtulmak ve ortak değerlerde bir senteze gitmemiz gerekiyor. Eksik olan burasıdır……Artık hamasetle, öfkeyle yalnızca milliyetçi duyguları öne sürerek yada yalnızca çözümü sloganlaştırarak ve slogan arkasına saklanarak hareket etmek mümkün değildir siyasette artık. Bunun altını doldurmak lazımdır”….



“HEP KARGAŞA, HEP KÖR DÖĞÜŞ OLUR”

Nedir demokrasi? Özgürlük nedir? Farklılığın farklılığını katılmasam bile ortaya koyma hakkına sahip olması lazım. Ben de o farklıya katılmıyorsam kendi görüşüm ile insanlara bu yanlıştır kardeşim derim. İnsanlar senin kadar benim kadar herkes kadar akıllıdır. Onun için eğriyi yada doğruyu ayırt edici noktadadır. Ha bazıları zannedersa ki kendi koruyucudur, kendi kolalayıcıdır. Millette aklı başında olmayan bir sürüdür de kapılıp gidecek bir yanlış fikrin peşinde o zaman fikirleri nasıl yasaklarım nasıl engellerim noktasına doğru gider. Ama esas olan nokta nedir? Bundan da murad ettiği kendi erkini kendi iktidarını, konumunu koruyabilmektir.Bu fikirler hareket edilen her memlekette hiç huzur kalmaz. Hep kargaşa, hep kör döğüş olur. Kargaşa ve kör döğüşün olduğu yerde de uluslararası zayıflamalar olur”…

“SAYIN ÖZERSAY’IN ÖVÜNEREK BAYRAĞIMIZLA OTURDUĞU TOPLANTININ ZEMİNİ 24 NİSAN 2004 REFERANDUMU’DUR”

“ŞİMDİ SEN BUNA ÖLÜ GÖZÜ MÜ DİYORSUN?”

“SEN BUNA CENAZE Mİ DİYORSUN”

“Geçenlerde gazetede bir resim vardı. Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özersay İslam Örgütü toplantsına katılmış. O Ekonomik platform zemininde. Ve gazetede o resimle birlikte şöyle deniliyor. İşte Dışişleri Bakanı KKTC bayrağının önünde oturuyor ve bayrağı ile beraber bu toplantıya katıldı. Ne güzel değil mi? Ee peki o toplantıda o bayrak nerden geldi? 24 Nisan 2014 referandumundan sonra o uluslararası zemindeki desteğimiz ile beraber Kıbrıs Türk devleti statüsünde bayrağımız ile İslam Konferansına üye olduk. Üye olduğumuz için o zeminde Sayın Kudret Özersay övünür bugün bayrağımızla ile beraber oturdum o toplantıya diye. Sayın Tahsin Ertuğruloğlu da oturdu bayrak ile o toplantıya. Ama bunun zemini 24 Nisan 2004 referandumudur. Yani BM parametrelerinin yarattığı bir sonuca bağlılıktır. Şimdi sen buna ölü gözü mü diyorsun? Sen buna cenaze mi diyorsun?. Taşınmaz Mal Komisyonu, Yeşil Hat Tüzüğü de 24 Nisan Referandumunun sonucudur. İğne ile kuyu kazarak ve binbir diyet ve bela ödeyerek, sinirlerimizin her zerresini de bozarak gerçekleştirdiğimiz Lokmacı Barikatı, Bostancı Sınır kapısı açılışı. Aynı zamanda iki buçuk mil sınır kapısı açılışı, Yeşilırmak sınır kapısı açılışı ve Kermiya’dan araçlı geçişlerin yani Metehan’dan başlatma süreci aynı zamanda sinirlerimizin her zerresi ile oynayarak pasaportla gelişi kimlik kartına döndürmek o vize kağıdını orta yerden kaldırmak girişimlerimizin sonucudur.Bütün bunlar da hepsi federal devlet konusundaki ısrarımız ve bunun üstünden elde ettiğimiz kazanımlardır”…

“CENAZE DİYEREK, DOĞURAN ANAYI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“Bütün bunlara sen cenaze diyeceksin. Tam o zaman Taşınmaz mal Komisyonu’nu kapatsınlar sana. Kıbrıs Türk devleti statüsündeki bayrağı da kaldırsınlar sana. Kapıları dsa kapatsınlar sana. Hadi buyur AB Mali Yardım Tüzüğünü de kaldırsınlar sana. Buyuır Avrupa Konseyi’ndeki temsil yetkisini de kaldırsınlar sana. Bunları biz daha da artırmamız gerekirken bunları doğuran anayı öldürmeye çalışıyoruz, cenaze diyerek. Öyle bir mantık olabilir mi?Bütün hikaye nedir? İnsanların duyguları ile oynamak”….

“MERAKLANIRSAN ÇIKASIN ESKİ HURMALARA CIRMALANACAN VURACAN DUVARA”

“DİKİZ AYNASINI KÜÇÜK YAPTILAR Kİ ARADA BİR BAKASIN ARKAYA”

“MEDAZORİ, İSTEYEREK YADA İSTEMEYERK ÇAKTI ALTINA İMZAYI”

“Bütün bu kesimlere şunu söylüyorum:

Bakın arabanın ön camı geniştir. Dikiz aynası daha küçüktür. Eğer dikiz aynası çok büyük olsaydı, devamlı arkaya bakacaktın ki önü göremeyecektin ve gidecektin duvara vuracaktın. Onun için dikiz aynasını küçük yaptılar arada bir bakasın arkaya dikkatini veresin hep öne ki doğru sağlıklı gidesin. Onun için siyaset de otomobil sürme gibidir. Dikkatini öne verecen ama arada bir dikiz aynasına da arkaya da bakacan. Ha gözün kalırsa hep arkada kalın orda yani meraklanırsan eski hurmalara çıkasın cırmalanacan kesinlikle vuracan duvara. Ama hep ileriye bakarsan da arkaya da bakman gene vuracan bir yere. Onun için bunun dengesini bileceğiz. Onun için bakacan arada bir dikiz aynasına. Burda da bir nokta daha var. Ha şimdi cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz. Atmalar, tutmalar, kıyamet olacak. Peki! o zaman ben şunu hatırlatacağım. Baktım bir dikiz aynasına gene ileriye gideceğim. 2010 cumhurbaşkanlığı seçimi Sayın Eroğlu nasıl yapardı kampanyayı. Talat’ın verdiği bütün tavizleri geri almak için oturacağım masaya derdi. Kazandı ve kazandıktan sonra ilk dediği ne oldu? Talat’ın bıraktığı yerden devam edeceğim ve 11 Şubat 2014 ortak belgesini imzaladı. Hadi buyur! Şimdi BM Genel Sekreteri Berlin’de bir tez ortaya koydu. Senin tezindir bunlar. Şunu bilecen; Bu ne kadar derin dondurucuya, buzluğa konsa yada hafif soğutucuya konsa bile bahardan sonra gelecek yazda bununla yanıp, kavrulacan sen. Bunu ataman zibil tenekesine. Nasıl ki! Eroğlu atamadı ve döndü ilk defa 11 Şubat 2014’de o meşhur belgeyi imzaladı. Medazori, isteyerek yada istemeyerk çaktı altına imzayı. Anastasiadis de çaktı o da çark edemedi. Onun için sen bilecen ki bu Berlin’deki Genel Sekreteri’nin koyduğu temelden devam edecek 2020’de süreç. O zaman atıp tutma. Bir de bak aynaya onun için derim dikiz aynasını. Bütün bu yaşanmışlıklardan artık guduru tartışmalardan dersler çıkarak yarına nasıl birlikte ve beraberce ortak paydalarla ilerleyebiliriz ve bunu büyütebiliriz noktasındaki fikir, görüş ve düşünceleri üretmemiz lazım”….