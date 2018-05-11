Soyer ve YDÜ finalde

Commercial Insurance Ltd. Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası’nda finale kalan takımlar belli oldu.

FİNAL YARIN AKŞAM:

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan yarı finallerde Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 74-46 ve Soyerspor ise Girne Amerikan Üniversitesi’ni 43-30 yenerek yarın oynanacak finalde mücadele etme hakkını kazandı

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan yarı finallerde Yakın Doğu Üniversitesi ve Soyerspor rakiplerini eleyerek yarın oynanacak finalde mücadele etme hakkını kazandılar.

YDÜ rahat: 74-46

Hakemler: Çetin Yardım, Deniz Orhunöz

YDÜ: Maja (3), Kayli Sartori (32), Özen (3), Cemile, Ayça (12), Begüm, Damla (8), Sude *** (16), Milenay

Koopspor: Şule (2), Pembe, Ziba (10), Çisem (6), Dilara, İlayda (2), Selma (15), Safiye (8).Dilem, Gül (4)

1.periyot: 21-10 (YDÜ)

İlk yarı: 36-21 (YDÜ)

3.periyot: 56-33 (YDÜ)

Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde karşılaştığı Koopspor’u 28 sayı farkla 74-46 yenerek finale yükseldi.

Maçın başından itibaren Koopspor karşısında üstün oynayan Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıda farkı açtığı oyunda devreyi 36-21 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan Yakın Doğu farkı daha da açtı ve maçı 28 sayı farkla 74-46 kazanarak finale yükseldi.

Yakın Doğu’nun Kanadalı oyuncusu Kayli Sartori 32 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Soyer finalde: 30-43

Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü

GAÜ: Zeynep, Kıymewt (8), Dilek (6), Yeliz (4), Gülşen (8), Gizem (2), Hila, Fatma (2), Cemre, Mukaddes

Soyerspor: Beliz, Gülfem (8), Güliz, Pervin (8), Akıle (2), Sena, Aslı (11), Ayşe (12), Helen (2)

1.periyot: 6-11 (Soyerspor)

İlk yarı: 13-21 (Soyerspor)

3.periyot: 23-34 (Soyerspor)

Kupanın diğer yarı final maçında ise Soyerspor, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 43-30 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Soyerspor baştan sona üstün oynadığı maçın ilk yarısını 21-13 kazandıktan sonra üstün oyununu ikinci yarıda da devam ettirdi ve maçı 43-30 kazanarak finale yükseldi.