Soyer'den ayar açıklaması.." İyi ayar aldılar"

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer Cumhurbaşkanlığı'nda bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Akıncı ile hükümet buluşmasını yorumladı.
Soyer yorumlarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
İşte o paylaşımlar;
"BB ve BYD CB ile Maraş konusunu görüştü. Açıklamaları dinledik. Bunlardan çıkan işin hülasası, Cumhurbaskanına ayar vermekten söz eden Hükümet Başkanı, iyi ayar aldı. Ayarla gitsin bakalım, nereye varacak?"
BB ve BYD CB ile Maraş konusunu görüştü. Açıklamaları dinledik. Bunlardan çıkan işin hülasası, Cumhurbaskanına ayar vermekten söz eden Hükümet Başkanı, iyi ayar aldı. Ayarla gitsin bakalım, nereye varacak?— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) 27 Haziran 2019
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