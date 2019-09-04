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Soyer'den 'Kayyum size, İstanbul'a, Ankara'ya gelir mi?' sorusuna yanıt: Burası Türkiye, her şey mümkün

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Soyer, "Bazı büyükşehirlere kayyum atandı. Kayyum Batı’ya doğru gelir mi? Böyle bir şey mümkün mü sizin adınıza, İstanbul’a, Ankara’ya?" şeklindeki soruyu "Türkiye burası. Her şey mümkün. Sadece onu biliyorum" diye yanıtladı.
Soyer'den 'Kayyum size, İstanbul'a, Ankara'ya gelir mi?' sorusuna yanıt: Burası Türkiye, her şey mümkün

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Best FM'de Ufuk Karcı ile 'Konuşan Türkiye' programının canlı yayın konuğu oldu. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda canlı yayına katılan Soyer, kayyumlarla ilgili olarak "Türkiye burası. Her şey mümkün" ifadesini kullandı.

'MEŞRU DEĞİLDİR'Soyer, "Bazı büyükşehirlere kayyum atandı. Kayyum Batı’ya doğru gelir mi? Böyle bir şey mümkün mü sizin adınıza, İstanbul’a, Ankara’ya?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

 

"Türkiye burası. Her şey mümkün. Sadece onu biliyorum. Ama şunu da biliyorum, hukuken mevzuata uygun her şey meşru olmayabilir. Yani mevzuata uygundur, hukuki bir adım atıyorsunuzdur, ama hukuken meşru değildir. Ne yazık ki Türkiye de bu mümkün. Yani siz öyle  bir mevzuat hazırlamışsınız ki, görevden alıyorsunuz kayyum atıyorsunuz."

'HİÇ TEREDDÜTSÜZ YAŞANABİLİR'

"Yani her an bir telefon gelebilir, Tunç Bey yeriniz değişti?" yönündeki soruya ise CHP'li Soyer, şöyle yanıt verdi:"Tabii canım. Bu hiç tereddütsüz yaşanabilir. Şu anda yaşanabilir. Kapı açılır ve buyurun beyefendi… Bunlar Türkiye’de olur. Hiç şaşırmazsınız. Fakat bu hukuken meşru bir şey değildir. Çünkü, bu memlekette onlarca yıldır yaşadığımız demokrasi, cumhuriyet bize şunu öğretti. Yerel yöneticiler seçimle gelirler ve eğer hastalık, hapis ve ya ölüm gibi bir nedenle görevlerini bırakmak zorunda kalırlarsa onların meclisinin içinden biri seçilir. Kural budur, demokrasi budur. Siz bütün bunları yok sayar, o meclisten birini seçmek yerine Ankara’dan birini gönderirseniz, sistemi hukuken çökertirsiniz. Demokrasiyi çökertirsiniz. Sonuçta bu devletin meşruiyetini çökertirsiniz. Ben bunu çok sakıncalı, yanlış buluyorum. Bu bir demokrasiyi hazım meselesi."

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