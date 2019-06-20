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Soyer'den Tatar'a twitter'dan eleştiri.. "Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. "

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"Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. "
Soyer'den Tatar'a twitter'dan eleştiri.. "Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. "

İşte o eleştiri;

BB Syn Tatar Maraş için Türkiye ile istişare ederek bu adımı attık. Artık ortaklık devleti gündemde değil dedi. Sonra CB siyasi partileri bilgilendirecgiz dedi. Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. Sen herkesi katara dizilecek vagon mu sayıyorsun?

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