Soyer'den Tatar'a twitter'dan eleştiri.. "Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. "

İşte o eleştiri;
BB Syn Tatar Maraş için Türkiye ile istişare ederek bu adımı attık. Artık ortaklık devleti gündemde değil dedi. Sonra CB siyasi partileri bilgilendirecgiz dedi. Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. Sen herkesi katara dizilecek vagon mu sayıyorsun?
BB Syn Tatar Maraş için Türkiye ile istişare ederek bu adımı attık. Artık ortaklık devleti gündemde değil dedi. Sonra CB siyasi partileri bilgilendirecgiz dedi. Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı..— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) 20 Haziran 2019
Sen herkesi katara dizilecek vagon mu sayıyorsun?
BB Ersin Tatar Maraş meselesi ile ilgili olarak Maraş açılacak Las Vegas olacak dedi. Onlarca 5 yıldızlı Casinolu Hoteli olan ülkenin Başbakanı bunu söylüyor. Yani bir çırpıda Kuzeydeki değerlerin tümünü pencereden kaldırıp attı . Hemde iş daha denizdeki balık iken bunu yaptı.— ferdi soyer (@FssoyerFerdi) 20 Haziran 2019
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