Soyer'den uyarı... "Ayni yolu ders almadan yürümek felakettir."
Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer'den Dışişleri Bakanlığı'na uyarı geldi..
Soyer: DİB TE " BM ye ya tanı ya Barış gücü askerini cek" tehdidi yaptı 1998 sonrası toplumlararası görüşme yok devletten devlete bunun için tanı deyip BM askerlerine yasaklar koymuştunuz Güneyin çözüm olmadan AB üyesi olmasına köprü oldunuz Ayni yolu ders almadan yürümek felakettir."dedi.
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