Soyer'den Vaiz'e tepki! "Çok ayıp"

Fedi Sabit Soyer, “Soyer'i, evrak sahteleme ve dolandırıcılıktan, polise ve savcılığa şikayet edeceğim” diyerek CTP’den istifa eden Eşref Vaiz’i mahkemeye vereceğini bildirdi

“EVET SERVETİM YOKTUR VE CİDDİ BİR EKONOMİK ZORLUK İÇERİSİNDEYİM, BU BİR GERÇEKTİR”

Kıbrıs Postası’na açıklama yapan Soyer, şunları kaydetti:

“Bugün bir yayın organında hakkımda kötü iddialar ile ilgili olarak bir açıklama yayımladım. Bu açıklamayı yayımlayan yayın organı beni aramadı. Beni bir tek Kıbrıs Postası’ndan Rahmican aradı. Ben de kendisine bu açıklamayı yapıyorum.

Öncelikle şunu belirtmek isterim; söz konusu açıklamada yer alan evrak sahtemeleme ve dolandırıcılık olgusunun, benim ne siyasi ne de günlük yaşamımda asla teşebbüs etmeyeceğim ve dahil olmayacağım bir iş olduğunu beni tanıyan herkes bilir. Evet servetim yoktur ve ciddi bir ekonomik zorluk içerisindeyim, bu bir gerçektir.

Bu yüzden bir banka ile kredi ilişkisinde ödeme zorluğu içerisindeyim. Bu nedenle söz konusu banka beni mahkemeye vermiştir ve bu doğaldır.

Şimdi bu konu hukuk aşamasındadır. Mahkemenin kararı ne ise buna uyacağım, boynum kıldan incedir, bu sıkıntıyı mahkemenin kararı çerçevesinde atlatmaya çalışacağım.

“YAPMADIĞIM BİR İŞİ YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM”

Ancak bu aşamadan sonra, bugüne kadar tüm siyasi yaşamım boyunca, yapmadığım tüm iftira ve çamur atmalara yönelik yapmadığım bir işi yapmak zorunda kalıyorum. Bu noktada söz konusu şahsı hukukçum ile de görüşerek, bunu yayınlayan yayın organını da ağır tazminat davası ile dava etmeye karar verdiğimi hukukçuma bildirdim ve gereken işlemleri başlatmasını istedim.