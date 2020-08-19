  • BIST 1.106
  • Altın 469,006
  • Dolar 7,3071
  • Euro 8,7194
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Soyer'den Vaiz'e tepki! "Çok ayıp"

» »
Soyer de Vaiz’i mahkemeye veriyor
Soyer'den Vaiz'e tepki! "Çok ayıp"

Fedi Sabit Soyer, “Soyer'i, evrak sahteleme ve dolandırıcılıktan, polise ve savcılığa şikayet edeceğim” diyerek CTP’den istifa eden Eşref Vaiz’i mahkemeye vereceğini bildirdi

“EVET SERVETİM YOKTUR VE CİDDİ BİR EKONOMİK ZORLUK İÇERİSİNDEYİM, BU BİR GERÇEKTİR”

Kıbrıs Postası’na açıklama yapan Soyer, şunları kaydetti:

“Bugün bir yayın organında hakkımda kötü iddialar ile ilgili olarak bir açıklama yayımladım. Bu açıklamayı yayımlayan yayın organı beni aramadı. Beni bir tek Kıbrıs Postası’ndan Rahmican aradı. Ben de kendisine bu açıklamayı yapıyorum.

Öncelikle şunu belirtmek isterim; söz konusu açıklamada yer alan evrak sahtemeleme ve dolandırıcılık olgusunun, benim ne siyasi ne de günlük yaşamımda asla teşebbüs etmeyeceğim ve dahil olmayacağım bir iş olduğunu beni tanıyan herkes bilir. Evet servetim yoktur ve ciddi bir ekonomik zorluk içerisindeyim, bu bir gerçektir.

Bu yüzden bir banka ile kredi ilişkisinde ödeme zorluğu içerisindeyim. Bu nedenle söz konusu banka beni mahkemeye vermiştir ve bu doğaldır.

Şimdi bu konu hukuk aşamasındadır. Mahkemenin kararı ne ise buna uyacağım, boynum kıldan incedir, bu sıkıntıyı mahkemenin kararı çerçevesinde atlatmaya çalışacağım.

“YAPMADIĞIM BİR İŞİ YAPMAK ZORUNDA KALIYORUM”

Ancak bu aşamadan sonra, bugüne kadar tüm siyasi yaşamım boyunca, yapmadığım tüm iftira ve çamur atmalara yönelik yapmadığım bir işi yapmak zorunda kalıyorum. Bu noktada söz konusu şahsı hukukçum ile de görüşerek, bunu yayınlayan yayın organını da ağır tazminat davası ile dava etmeye karar verdiğimi hukukçuma bildirdim ve gereken işlemleri başlatmasını istedim.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni Ziyaret Etti19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:10
  • Bakan Oğuz Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi Hakkında Bilgilendirildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:08
  • Bay-Sen: "BRTK personeli üzerinde baskı yapılıyor"19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:01
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
  • Soyer'den Vaiz'e tepki! "Çok ayıp"19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53
  • KKTC Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’dan DAÜ’ye Ziyaret19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
  • Bakan Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesini görüştü19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:46
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39
  • Akıncı: “Ekonomik Çarklari Döndürürken, Sağlık Tehlikeye Atılmamalı”19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti