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Soyer'e göre Ali Pilli "günah keçisi" yapıldı ve işin içinde kurultay hesapları var

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Soyer'e göre Ali Pilli "günah keçisi" yapıldı ve işin içinde kurultay hesapları var
Soyer'e göre Ali Pilli "günah keçisi" yapıldı ve işin içinde kurultay hesapları var

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, görevden alınan  Ali Pilli'nin "günah keçisi" yapıldığını söyledi. 

Twitter hesabından yazan Ferdi Sabit Soyer şöyle dedi; 

 

" Sağlık Bakanı değişimi beklenen idi Sayın Pilli günah keçisi yapıldı. Hükümetin büyük küçük ortağının derdi parti kurultayları. Biri ateş içinde Yönetimini suçlayarak öteki Kurultay hesabı ile SB değiştirip atama ile kurultay için yol döşüyorlar.Dertleri parti içi erk. alk mı? O kim?"
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