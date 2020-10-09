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Soyer:Tatar 2000 TL ile seçimde irademizi alabileceğini zannediyor

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Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "şimdi 2000 TL ile seçimde irademizi alabileceğini zannediyor Tatar" dedi. 
Soyer:Tatar 2000 TL ile seçimde irademizi alabileceğini zannediyor

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "şimdi 2000 TL ile seçimde irademizi alabileceğini zannediyor Tatar" dedi. 

“Yıl 1990 peşin maaş uygulaması diyerek çift maaş ödendi 1985 torba kadro erken emeklilik tümü seçim öncesi ama şimdi 2020 köprünün altından sular aktı şimdi 2000 TL ile seçimde irademizi alabileceğini zan ediyor Tatar.

Halbuki toplum çok gelişti ilerledi. Bu topraklarda yaşayan herkes demokratik kültürle halk oldu. Ama bunlar o fıkradaki gibidir. " Okundurdum Yazındırdım Gene Bala Gudalya Gene Bala Gudalya Be Gavolem"  hala kamu kaynağı ve Türkiye sevgisi istismarı ile oy peşinde.

A Bala Gudalyalar! Bre biz tüm dünyadan siyasi eşitlik talep eden ve buna laik ve ehil bir halk olduk, üç kuruş para ile irademizi  etkileyemezsiniz. Bu Bala Gudalyaları tarihe göm. DOGRUSUNU 11 Aralıkta yap.  Görsünler Doğrusunu da belki öğrenirler kendi toplumunu ve halkını.”

 

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