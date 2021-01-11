Soyer:UBP liderliği ülkede var olan sağlık, ekonomi, demokrasi sorunlarına merhem süremez.

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "Kendi içindeki sıkıntıyı soruna, sorunu krize döndüren, bu krizi ûlke siyaseti, demokrasisi için kaos haline getiren UBP liderliği ülkede var olan sağlık, ekonomi, demokrasi sorunlarına merhem süremez. Sıkıntıyı, soruna sorunu krize onu da kaosa döndürme yeteneği yetenek olamaz" diye bir paylaşımda bulundu

Kendi içindeki sıkıntıyı soruna, sorunu krize döndüren, bu krizi ûlke siyaseti, demokrasisi için kaos haline getiren UBP liderliği ûlkede var olan sağlîk, ekonomi, demokrasi sorunlarına merhem süremez. Sıkıntıyı, soruna sorunu krize onu da kaosa döndürme yeteneği yetenek olamaz — ferdi soyer (@FssoyerFerdi) January 11, 2021