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Soygun çetesi çökertildi... Güney'de 40 bin Euro'luk soygun yaptılar...

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Güney Kıbrıs’ta 40 bin euro değerinde 3 adet motosiklet çalan A.D, S.K ve A.S ile suçla bağlantılı tutuklanan İ.D ile A.B mahkemeye çıkarıldı.
Soygun çetesi çökertildi... Güney'de 40 bin Euro'luk soygun yaptılar...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, mahkemede olguları aktardı.

Polis, Ali Davulcular, S.K ve A.S'ni,n 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Güney Kıbrıs-Limasol’da tasarruflarında bulunan plakası meçhul Pic-up türü araç ile, Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkan içerisinde bulunan toplam değerleri 40 bin Euro olan 3 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini söyledi.

Jakou Lambrou’nun kuzeye gelerek, şikayetçi olması ile soruşturma başlatıldığını, olay yerine ait güvenlik kameralarını da yanında getirdiğini ve yapılan inceleme sonucu ilk etapta 3 zanlının yakalandığını açıkladı.  

Polis, yapılan soruşturma sonucu İ.D ile A.B'nin mesele ile bağlantıları olduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, ayrıca giriş-çıkış kayıtlarını incelediklerini, A.S'nin olaydan bir buçuk saat sonra Beyarmudu Sınır Kapısından ülkeye giriş yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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