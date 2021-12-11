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“Soygun, darp, zorla mala el koyma’ davası bir kez daha ertelendi

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Girne’de meydana gelen ‘soygun, darp, zorla mala el koyma’ suçlamalarından tutuklu yargılanan iş insani Halil Falyalı ve 4 çalışanının davası dün devam etti
“Soygun, darp, zorla mala el koyma’ davası bir kez daha ertelendi

Girne’de meydana gelen ‘soygun, darp, zorla mala el koyma’ suçlamalarından tutuklu yargılanan iş insani Halil Falyalı ve 4 çalışanının davası dün devam etti

 

Dava 16 Aralık’a ertelendi

Zanlılar adına avukatlar Mustafa Şener ve Mustafa Asena‘nın hazır bulunduğu duruşmada, Falyalı ve çalışanlarından şikayetçi olduktan sonra sürpriz şekilde ifadesini değiştiren ve şikayetini geri alan, T.L’nin tanık olarak dinlenmesi için 10 Aralık tarihine ertelenen dava, savcılığın talebi üzerine bir kez daha ertelendi.

Covid-19 pozitif olan T.K’nın testinin negatif çıkmasına rağmen, karantina otelinde kaldığı, oradan cezaevine gönderileceğini ve sonrasında davaya katılabileceği ifade edildi.

Savcı Ali Hidayet ise tanığın testinin yeni negatife döndüğünü ve 13 Aralık’ta mahkeme huzuruna çıkabileceğini belirtti. Hidayet zanlıların 13 Aralık tarihine kadar tutukluluklarının devam etmesini talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, davayı 16 Aralık’a erteledi.

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