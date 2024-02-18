Soygun ve darp! Teksas'da bile olmaz!

17.02.2024 tarihinde Y.R.(E-30) ve E.K.(E-30), Karşıyaka’da yapımı devam etmekte olan bir ikametgahın yatak ve oturma odalarının kapılarını izinsiz olarak açıp içeriye girmişler ve ikametgah içerisinde kalmakta olan C.G.(E-56), G.H.(E-41) ve M.A.R.(E-29)’yi ciddi şekilde darp edip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, ikametgah sakinlerine ait 3 adet cep telefonu, 9.900 TL, 20 Stg, ve 400 ABD doları nakit parayı, muhtelif kıyafetler ile seyahat belgelerini zorla alıp çalmışlar, bir cep telefonunu ise kasten yere atıp kırmak suretiyle de hasara uğratmışlardır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.