  • BIST 107.941
  • Altın 273,911
  • Dolar 5,8040
  • Euro 6,4333
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Soygun ve yaralama: Zorla girdikleri evin sahibini maket bıçağıyla ağır yaraladılar

» »
Soygun ve yaralama: Zorla girdikleri evin sahibini maket bıçağıyla ağır yaraladılar
Soygun ve yaralama: Zorla girdikleri evin sahibini maket bıçağıyla ağır yaraladılar

10.12.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Atilla Sokak üzerinde, B.Z. (E-20) ve Y.O.(K-26), önceden aralarında sorun bulunan MD.Shuro AHMED’in kalmakta olduğu lojmana suç işlemek kastı ile girdikten sonra tasarruflarında bulunan maket bıçağı ile adı edileni sol göğüs kısmından omzuna kadar yaraladıktan sonra, söz konusu şahsa ait cep telefonunu çalıp olay yerinden kaçtı..

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ve o rapor 1 yıl sonra yayımlandı!11 Aralık 2019 Çarşamba 11:21
  • KKTC gazeteleri bugün ne yazdı (11 Aralık 2019)11 Aralık 2019 Çarşamba 11:05
  • Bugün hava nasıl olacak?11 Aralık 2019 Çarşamba 10:27
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 11 Aralık Çarşamba)11 Aralık 2019 Çarşamba 10:10
  • YDP lideri Arıklı: "Olası Erken seçimde UBP'nin bir iki vekili YDP'den aday olabilir..."10 Aralık 2019 Salı 21:08
  • Başbakan Tatar Akıncı ile yaşadığı “Ayar polemiği” konusunu yeniden Meclis'te gündeme getirdi10 Aralık 2019 Salı 21:03
  • Töre: Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmasını ortadan kaldıranın Rum tarafıdır10 Aralık 2019 Salı 20:14
  • “Uluslararası toplumun Kıbrıs’a gönderdiği katkıların Rumlar tarafından kullanılması sorgulanmalı”10 Aralık 2019 Salı 20:13
  • Erhürman: Temel Derdimiz Kıbrıs Türk Halkının Kimliğini,Geleceğe Taşıma Gailesidir10 Aralık 2019 Salı 20:12
  • Savaşan:Yeni bir insan hakkı mefhumuna ihtiyaç var!10 Aralık 2019 Salı 20:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti