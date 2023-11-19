Soygun, Zorla Adam Kaçırma ve Darp olayında bir tutuklu bir kişi de aranıyor.

17.11.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, A.H.(E-28), N.A.K.(E-22) ve A.A.B.(E-24) ile birlikte kendilerine borcu olduğu gerekçesiyle A.A.(E-22)’yı, rızası olmadığı halde kullanımında bulunan araca zorla koyup kaçırdıktan, A.A’yı darp edip tasarrufunda bulunan cep telefonu ile içerisinde 400 Dolar ve 300 TL nakit para bulunan cüzdanını çalmışlardır. Olayın 18.11.2023 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada N.A.K. ile A.A.B. tespit edilerek tutuklanmış, A.H. ise aranmaktadır.

Soruşturma devam etmektedir.