Soygun, Zorla Adam Kaçırma ve Darp (Gelişme)

17.11.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, meydana gelen “Soygun, Adam Kaçırma ve Darp” meselesinde zanlı olarak aranmakta olan B.H. (E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
17.11.2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, meydana gelen “Soygun, Adam Kaçırma ve Darp” meselesinde zanlı olarak aranmakta olan B.H. (E-25) tespit edilerek tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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