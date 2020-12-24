Soygunda aranan diğer zanlılar tespit edildi!

22.12.2020 tarihinde, Hamitköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan O.O. (E-27), V.O. (E-29) ve A.O.O. (E-26) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Ne olmuştu?
22.12.2020 tarihinde, Hamitköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan O.O. (E-27), V.O. (E-29) ve A.O.O. (E-26) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Ne olmuştu?
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