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Soygunda aranan diğer zanlılar tespit edildi!

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22.12.2020 tarihinde, Hamitköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan O.O. (E-27), V.O. (E-29) ve A.O.O. (E-26) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Soygunda aranan diğer zanlılar tespit edildi!

22.12.2020 tarihinde, Hamitköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan O.O. (E-27), V.O. (E-29) ve A.O.O. (E-26) tespit edilerek tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Ne olmuştu?

Evine girdi darp etti soygun yaptı!

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