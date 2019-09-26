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Soygundan tutuklanan Rus seri tecavüzcü çıktı

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Girne’de Kaşgar Cort bölgesinde bir kadına saldırarak bayılttıktan sonra çantasındaki parayı alıp kaçma suçlamasıyla tutuklanan A. S Rusya’da 4 ayrı tecavüzden hüküm giydiği tespit edildi
Soygundan tutuklanan Rus seri tecavüzcü çıktı

Evrim Kamalı

Girne’de geçtiğimiz Pazar günü Kaşgar Cort bölgesinde H.K isimli kadına saldırıp, boğazını sıkıp bayılttıktan sonra parasını çalan A.S’nin Rusya’da 4 ayrı tecavüz davasından hüküm giydiği ortaya çıktı. Rusya’da gece yarısı kadınlara saldırıp, tecavüz eden zanlının Rusya’da 6 yıl hapse mahkum edildiği, 2019 yılı Ocak ayında şartlı tahliye ile serbest kaldıktan sonra KKTC’ye sahte kimlikle geldiği belirtildi. Girne’de meydana gelen olayın ardından kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, geçtiğimiz Pazar günü Girne Kaşkar Court bölgesinde saat 05.00 sıralarında yaya olarak evine giden H.K’ye arkadan yaklaşıp, boğazını sıkıp bayıldıktan sonra çantasındaki 300 TL ve 35 Euro parayı alıp kaçtığını söyledi.

Olayın ardından bölgeye gidildiğini, çevre kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının eşkâlinin belirlendiğini kaydeden polis, dün gece yarısı Girne’de tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Polis, Girne’de son zamanlarda 3 ayrı cinsel saldırı vakalarının yaşandığını, zanlının bu olaylarla da bağlantısının olabileceğini belirterek, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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