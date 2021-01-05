  • BIST 1.499
  • Altın 462,718
  • Dolar 7,3773
  • Euro 9,0625
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Soygunla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

» »
meseleye bağlantısı olan zanlılar Abdulhamid Mustafa Almetsho ve Abdulhamid Mohedin Abdulrazag da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Soygunla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen soygun ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddin Sassi Jaluta ve Abubaker Mohammed Elsaeiti’nin ardından meseleye bağlantısı olan zanlılar Abdulhamid Mustafa Almetsho ve Abdulhamid Mohedin Abdulrazag da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil 01 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin Monaf Alhakim, 7-8 kadar kimliği mechul şahıslar tarafından ciddi bir şekilde darp edilip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kismi ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alındığı yönünde şikâyet geldiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucu 3 Ocak 2021 tarihinde ilk etapta tespit edilen zanlılar Feras Nourddin Sassi Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri tutuklandığını ve 4 Ocak 2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluk emri alındığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag 4 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirterek halen daha aranan şahıslar ve emareler olduğunu bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlıların 2 etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölümlü kazada 2 ay hükümsüz tutukluluk!05 Ocak 2021 Salı 14:33
  • FBI’ın İhbar Ettiği Suriyeli Terör Şüphelisi Limasol’da Tutuklandı05 Ocak 2021 Salı 14:31
  • Lefkoşa'da kadına şiddet!05 Ocak 2021 Salı 14:22
  • Lıonslar Yerel Yönetimlerden Görme Engellilere Uygun Yaşam Koşullarının Sağlanmasını İstedi05 Ocak 2021 Salı 14:14
  • Özyiğit Zamları Eleştirdi05 Ocak 2021 Salı 14:11
  • Üniversite Rektörleri İle Değerlendirme Toplantısı Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 14:07
  • Amcaoğlu: Sınav Takviminde Değişiklik Yok!Kolej Ve Uluslararası Sınavlar Yapılacak05 Ocak 2021 Salı 13:00
  • Şahali: "Özel sektör çalışanlarını da korumalıyız"05 Ocak 2021 Salı 12:55
  • Güzelyurt Belediyesi: Özçınar Sivil Toplum Örgütleriyle Her Türlü İşbirliğine Hazırız05 Ocak 2021 Salı 12:53
  • Harmancı: TDP Genel Başkanlığına aday değilim..05 Ocak 2021 Salı 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti