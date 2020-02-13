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Soykan Allahkerim’in Başkaları Tarafından Vurulduğu Tespit Edildi

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Soykan Allahkerim’in Başkaları Tarafından Vurulduğu Tespit Edildi
Soykan Allahkerim’in Başkaları Tarafından Vurulduğu Tespit Edildi

Silahla kolundan vurulan Soykan Allahkerim olayında gelişme. Balistik raporda Allahkerimin kendi kendini vurmadığı tesbit edildi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İskele’de kendisinin kullanımındaki kiralık araçla seyir halindeyken aracı ile durduğu bir esnada kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi tarafında ateşli silahla sol kolundan yaralanan Soykan Allahkerim olay yerinden yaralı bir halde kendi imkanı ile aracını hızla sürerek olay yerinden uzaklaşmış ve önce İskele sağlık merkezine gitmiş ve tedavi talep etmişti.

Allahkerimin tedavisi daha sonra Gazimağusa devlet hastanesinde oradanda Lefkoşa devlet hastanesinde devam edilmişti. Kendi kendini vurdu iddiası ortaya atılmış olsa bile Olayın ardından İskele polisi geniş çaplı araştırma ve soruşturma başalatmış ve Allahkerimin kullandığı kiralık araç içerisinde yaptığı geniş çaplı araştırmada yaralanmasına neden olan ateşli silahın boş kovanını araç içerisinde bulmuştu, bu doğrultuda balistik incelemeye giden polis Allahkerimin başkaları tarafında vurulduğunu tesbit etti. Aracıyla seyir halinde iken aracının önü kesilip durdurulduktan sonra yakın mesafeden sol kolundan vurulan Allahkerimin kendisini vuran şahısların 2 kişi olduğunu ve yüzüne ışık tutulması sonucu bu şahısları tanıyamadığını beyan etmişti. Tüm ihtimalleri değerlendiren ve failleri bulma yönünde geniş bir araştırma başlatan polis bölgede şüpheli görülen kişilerin konutlarında arama gerçekleştirmiş ancak elle tutulur bir netice elde edilememişti. Eşiyle kavgalı olduğu iddia edilmişti

Elde edilen bilgilere göre Allahkerimin eşiyle tartışması, aralarının açık olması da polis tarafından değerlendirmeye alınmış ve bu konunun da öyle olmadığı tesbit edilmişti. polis bu konuda da somut bir veri elde edememişti. Balistik raporunda Allahkerimin kendi kendini vurmadığı tespit edildi.

Polisin yapmış olduğu araştırmada ve balistik incelemede olayın kendi kendini vurmak olmadığının tespit edildiğini belirten Allahkerim bu konuda İskele polis müdürlüğü yetkililerinin kendisine bilgi verdiğini söyledi. Polisin olayla ilgili failleri bulabilme araştırmasının devam ettiği öğrenildi.

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