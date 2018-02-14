DAÜ Kütüphane Müdürü Osman Soykan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği başkanı seçildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphane Müdürü Osman Soykan, bu ay yapılan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD) Olağan Genel Kurulu’nda Başkan seçildi. 1982 yılında kurulan dernek, günümüze kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) kütüphane, arşiv ve diğer bilgi merkezlerinin gelişimine katkı sağlıyor. KKTC’de kütüphane ve kütüphaneciliğin tanıtılması yolunda çalışmak, kütüphane kullanımını arttırmak, okuma alışkanlığının arttırılmasına katkıda bulunmak ve üyelerinin sesi olmayı misyon edinen dernek, ayrıca ülke sanatına, kültürüne, eğitim ve araştırmaya da katkı sağlamayı sürdürüyor. KTKD’nin Şubat 2018 itibariyle seçilen yeni yönetim kurulu görev ve dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Başkan: Osman Soykan – DAÜ Özay Oral Kütüphanesi

Başkan Yardımcısı: Ayşe Oktan – Atatürk Öğretmen Akademisi Kütüphanesi

Yazman: Serap Sürahi – KKTC Kültür Dairesi

Sayman: Elif Bilokçuoğlu – Güzelyurt Halk Kütüphanesi

Aktif Üye: Mavişe Pınar Uysal – KKTC Milli Kütüphane

“Örgütlenmeye Öncelik Vereceğiz”

KTKD’nin yeni Başkanı Osman Soykan, “Meslek birliğimiz olan, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği’nin temel hedefi; okuma sevgisi ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazanmış bir toplum yaratılması için; kütüphane ve kütüphaneciliğin tanıtılması yönünde çalışmalarda bulunmak ve kütüphane kullanımının artmasına katkı sağlamak şeklinde özetlenebilir. Buna ek olarak kuşkusuz ki, mesleki üyelerimizin özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda da onlara destek olmak amacındayız. Yeni Yönetim Kurulu olarak, derneğimizin kütüphanecilik ve bilgi merkezleri alanında ciddi bir otorite konumunda olması için çalışmalar yürüteceğiz.

Örgütlenmeye öncelik vererek, meslek birliğimizin ülkenin dört bir yanında örgütlenmiş, sistemli ve aktif vaziyette olması için uğraşacağız” diye konuştu.

“Kütüphaneler Dayanışma İçerisinde Olmalı”

KKTC’de özellikle üniversite sayısının artmasının, yeni üniversite kütüphanelerinin de artmasına sebep olduğuna işaret eden KTKD Başkanı Osman Soykan, şunları söyledi: “Üniversite kütüphanelerinin artışı ile kütüphaneler arası iş birliği potansiyeli de artmaktadır. Dernek olarak, kütüphanelerin dayanışma ve koordinasyon içerisinde çalışmasını desteklemekteyiz. Kütüphanelerin birbirleri ile kaynak paylaşımı, ortak etkinlik ve kütüphaneden kütüphaneye kitap ödünçleme, belge sağlama gibi faaliyetlerinin gelişmesini özendirerek bu süreçlere katkı koymaya çalışacağız. Derneğimizin önceki yönetim kurullarına özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür eder, yeni yönetim kurulumuza başarılar dilerim.”