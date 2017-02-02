"Söylediklerimin arkasındayım..."

Sucuoğlu, YİM'in doktorların ikinci iş yapması konusunda verdiği kararın uygulanmasında kararlı olduklarını belirterek, 6 aylık geçiş süreci sonunda doktorların hastanede mi, yoksa özelde mi çalışacaklarına karar vermesi gerekeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, mahkemenin ön gördüğü 6 aylık geçiş sürecinde öncelikle özlük haklarının, ardından Döner Sermaye ve Performans Yasası’nın ve üçüncü adım olarak da Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini belirterek, bunun yanında Hasta Hakları Yasası’nın da yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Bugün itibarıyla alınan karar nedeniyle hastanelerde bir sıkıntı yaşandığı yönünde bilgi gelmediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, “2017 yılı sağlıkta 40 yıllık sistemsizliğin giderileceği ve ciddi yasal reformların yapılacağı yıl olacak. Zor doğumlar çok sancılı olur, biz kararlıyız. Sağlıkta 40 yıllık taşlar yerinden oynatılacak” dedi.

Bakan Sucuoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Mahkeme’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) tarafından Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı davanın sonucunu değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı’nda yer alan toplantıda bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

“BEKLENEN KARAR…”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, mahkeme kararının, kendilerini şaşırtmadığını, beklenen bir karar olduğunu belirterek, mahkemenin verdiği 6 aylık geçiş süresini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana ikinci iş yasağının uygulanması gerektiğin, ancak bunun için yumuşak bir geçişe ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini vurgulayan Bakan Sucuoğlu, ikinci iş yasağının hemen uygulanması durumunda sağlıkta ciddi bir kaos ortamı yaşanacağını anlattıklarını anımsattı.

Bu düşüncelerini mahkemede de dile getirdiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, sağlıkta içinden çıkamayacağı kaotik bir ortamın olması halinde istifa edeceğini de söylediğini, bunu söylerken herhangi bir tehdidin söz konusu olmadığını vurguladı.

“SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM”

Halkın alacağı sağlık hizmetinin sekteye uğramasının kabul edilebilir olmadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, söylediklerinin arkasında olduğunu, sağlıkta yaşanacak herhangi bir kaos durumunda istifa edeceğini yineledi.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE YAPILACAKLAR

Bakan Sucuoğlu, geçiş döneminin sağlanabilmesi için dünkü kararın kendilerini rahatlattığını belirterek, 6 aylık süre içinde yapılacaklarını anlattı.

Bakan Sucuoğlu, öncelikle özlük hakları, ardından Döner Sermaye ve Performans Yasası’nın ve üçüncü adım olarak da Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirileceğini belirterek, bunun yanında Hasta Hakları Yasası’nın da yürürlüğe konulacağını kaydetti.

Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın bitmiş durumda olduğunu, tasarının son halinin görüşülerek, en kısa zamanda meclise sevk edileceğini söyledi.

Genel Sağlık Sigortası konusunda ise Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, önce Başsavcılığa, sonra Bakanlar Kurulu’na ve Ad-Hoc Komitede görüşülmek üzere Meclis’e sevk edilebilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Yasa çalışmaları devam ederken, hastanelerdeki sorunları da çözmeye çalıştıklarını aktaran Bakan Sucuoğlu, hastanelerde hastalık ve burslardan dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu, bunlar için çalıştıklarını belirtti.

“KARARDAN DOLAYI SIKINTI YOK…”

Tüm hastane başhekimleriyle görüştüğünü ve bugün itibarıyla mahkeme kararından dolayı bir sıkıntı yaşandığı bilgisinin kendisine gelmediğini vurgulayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2017 yılının sağlık hizmetlerinde yeniden düzenleme yılı olacağına inanç belirtti.

Birkaç gündür gündemde olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümünde de bir sıkıntı kalmadığını vurgulayan Bakan Faiz Sucuoğlu, istifa iddiası olan doktorlardan herhangi bir istifa dilekçesi almadıklarını yineledi.

Doktorlardan birinin 2 aylık bir yurt dışı burs aldığını, birinin ise sağlık nedeniyle raporlu olduğunu ifade eden Bakan Sucuoğlu, çok yoğun bir tempoyla çalışan Kardiyoloji bölümünde 1 kişinin bile eksikliğinin kendileri için sıkıntı olacağını söyledi.

Bu sebeple tüm bu söylentiler çıkmadan, bir hafta önce Türkiye Cumhuriyeti’nden geçici olarak 2 kardiyolog istendiğini belirten Bakan Sucuoğlu, 2 kişi görevlendirilene kadar, Gazimağusa ve Girne Hastanelerindeki doktorlardan hizmet alınacağını anımsattı.

“BU İŞİ BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Bakan Sucuoğlu, açıklamaları ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Sucuoğlu, bir gazetecinin 2009 yılında da mahkemenin dünkü gibi bir karar aldığını, ancak uygulanmadığını hatırlatması üzerine, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hedeflediğimiz her şeyi yaptık. Benim güvencem ekibimdir. Bu işi başaracağımıza inanıyorum, ekibime güveniyorum. Bu 6 ayı sorumluluk olarak kabul ediyorum, mahkemenin kararını hiçbir şekilde tartışmadan uygulayacağız” dedi.

ÖZEL HASTANELER DENETLEME KURULU TOPLANTISI YARIN

Özel hastanelerin denetim raporları konusunda ise Bakan Sucuoğlu, 12 özel hastane ve 20 dispanser için çok detaylı bir inceleme yapıldığını, Özel Hastaneler Denetleme Kurulu toplantısının da yarın saat 10.00’da yapılacağını söyledi.

Şu ana kadar kendisine gelen bilgiler içinde, hastanelerin temel taşı olan ameliyathaneler konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Bakan Sucuoğlu, bir hastanenin asansörü, birinin morgu, birinin de idari yapısında sorun saptandığını kaydetti.

Bakan Faiz Sucuoğlu, yarınki toplantı ardından bilgilerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını vurguladı.

Özel bir hastanede estetik ameliyat sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili son durumun sorulması üzerine ise Bakan Sucuoğlu, o konuda da henüz net bir şey olmadığını, işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Aktunçlar’a yapılan 3 saatlik otopsinin tüm ayrıntıları ile kayda alındığını, geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini anlatan Bakan Sucuoğlu, her şeyin şeffaflık anlayışıyla kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.