Söylemez Kardeşlerin Avukatı Tutukluluğu Doğruladı

Söylemez kardeşlerin avukatı Fırat Söylemez, iddialara yanıt vererek, "Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz" dedi.

Çatalköy’de 8 Şubat tarihinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iş insanı Halil Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili KKTC polisi 2 kişiyi, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü ise İstanbul'da 3 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye’de gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.

“SÖYLEMEZ AİLESİNİN UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLANTISI YOK”

Konuyla ilgili Mustafa Söylemez'in yeğeni ve ailenin avukatı Fırat Söylemez iddialara yanıt verdi.

Avukat Fırat Söylemez, "Söylemez ailesinin bu kişiyle uzaktan yakından hiçbir şekilde bağlantısı yok ve olamaz. Müvekkilim Mustafa Söylemez'in de kendisiyle ilgili hiçbir şekilde bir dahili bu cinayetle alakalı olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftiradır. Bu müfterilerin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu ailenin üzerine bırakılmaya çalışılan bir durum onu biliyoruz" diye konuştu.

Bir kişinin beyanı ile Mustafa Söylemez'in gözaltında olduğunu öne süren Fırat Söylemez, "Şu anda sadece gözaltı var. Bunu sebebi de bir kişinin verdiği beyan. Onun dışında hiçbir somut, kamera görüntüsü, kesin bir delil, yazılı belge, MOBESE kaydı hiçbir şey yok. Tam aksi bizim iddialarımızı ve bu eylemin Mustafa Söylemez tarafından yapılmadığını gösteren çok fazla emare, delil var" dedi.

"TELEFON TRAFİĞİ DE BİR İDDİA SADECE"

Halil Falyalı ile Mustafa Söylemez arasında telefon kayıtlarının olduğunun sorulması üzerine Fırat Söylemez, "Söylemez'le Falyalı'nın tanıştığına bir arada olduklarına dair bir bilgi almadık. Telefon trafiği de bir iddia sadece. Çıkacaktır ortaya. Bizim aldığımız bilgilere göre böyle bir iletişim, aralarında bir diyalog ya da tanışma hiçbir zaman olmadı" cevabını verdi.

Falyalı cinayetinin, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığı ifade eden Fırat Söylemez, "Biri Yeşilköy'de öldürülen bir meslektaşım, bir tanesi Kıbrıs'ta yaşanan bir olay. Hepsinin tamamını Söylemez ailesi olarak lanse edilmesinin mutlaka bir sebep var. Faili meçhulse bir cinayet bir grubun üzerine bırakalım dosya kapansın mantığı. Bu geçmişte de böyle oldu. Ömer Lütfü Topal'da da bu oldu. Biz hukuk devletiyiz. Bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesi lazım" dedi.