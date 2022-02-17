Söylemez'in Cinayet Yerinde Olduğu Açıklandı

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili gelişmeler...

Çatalköy’de meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili polis, Türkiye’de gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in, olay yerinden kaçarken araç değiştirdiğini ve GPS’li bir kiralık araca binerek Ercan Havaalanı'na gittiğini belirtti.

Polis Müfettişi Murat Bayram, mahkemede verdiği şahadetnamede olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara’ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

"Söylemez'in parmak izi çıktı" iddiası

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın aktardığına göre;,suikastla ilgili çok önemli bilgilere ulaşıldığını aktardı. Olay yerindeki araçta Mustafa Söylemez'in parmak izinin çıktığını söyleyen Uludağ, "Krimal Daire Başkanlığı'ndan yapılan inceleme cinayette dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Falyalı suikastı soruşturması kapsamında Mustafa Söylemez, Türkiye Cumhuriyeti’nde gözaltında bulunuyor.